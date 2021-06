Djoković: Volim da igram protiv mladjih igrača mečeve u pet setova

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da mu se na neki način i dopalo što je imao dva seta zaostatka protiv Italijana Lorenca Muzetija u današnjem meču osmine finala Rolan Garosa, pošto misli da može dobro da odigra i pobedjuje u mečevima u pet setova protiv mladjih igrača.

„Bio sam više nervozan pre početka meča nego kada sam gubio sa 0:2. Iskreno, čak mi se i svidelo to što sam izgubio dva seta, pošto sam za to vreme igrao pod nekom vrstom tenzije i nisam imao svoje udarce, previše je bilo grešaka, nisam igrao i nisam se osećao sjajno u prvih nekoliko setova. Ali čestitam mu što je igrao dobro u važnim trenucima“, rekao je Djoković.

Djoković se plasirao u četvrtfinale pošto mu je 19-godišnji Muzeti predao meč u petom setu pri rezultatu 4:0 za prvog tenisera sveta. Italijan je dobio prva dva seta sa 7:6, 7:6, a zatim je Djoković osvojio naredna dva, 6:1, 6:0.

„Kada sam izgubio drugi set, vratio sam se iz svlačionice na teren i osećao sam se drugačije. Bio sam drugi igrač. Imao sam bolji osećaj i samopouzdanje prilikom udaraca i smanjio sam broj grešaka. Počeo sam da igram onako kako je trebalo da igram na početku. Onda sam, pred kraj trećeg seta i početkom četvrtog video da se on muči fizički“, naveo je Djoković.

„To mi je dalo motivaciju da pokušam da ga više pritisnem i da završim meč. Šteta za tako mladog igrača kakav je on, da vodi 2:0 na Centralnom terenu u svojoj prvoj osmini finala, što nije bio u stanju da fizički održi nivo, makar da pruži sebi priliku da pobedi u ovom meču“, dodao je osvajač 18 grend slem titula.

Djoković je rekao da vodi da igra pet setova protiv mladjih igrača, pošto je fizički spreman za to i zna kako se igraju takvi mečevi.

„Pobedio sam u većini mečeva u pet setova koje sam igrao na ovom turniru i u karijeri i mislim da mi to iskustvo pomaže. Ali, on nije imao sreću da završi meč jer je morao da preda, mislim da se mučio od početka četvrtog seta“, naveo je 34-godišnji srpski teniser.

Djoković je peti put na nekom grend slem turniru uspeo da nadoknadi dva seta zaostatka. Novinare je posle konstatacije da je i on kada je bio mladji predavao mečeve, zanimalo da li igrač mora da bude nešto stariji kako bi bio u stanju da izdrži pet setova.

„Na početku karijere sam se mučio sa povredama i morao sam da predam nekoliko mečeva na grend slem turnirima. To nije zabavno, to nije nešto što želite da iskusite kao mlad igrač. Ali, u prošlom kolu Muzeti je u pet setova pobedio Čekinata, nije sada prvi put igrao pet setova. Posle pet setova je prvi put došao do četvrtog kola“, rekao je Djoković.

„To je mešavina emocija i uzbudjenja, ali i pritisak jer ne znate kako će se osećati jer prvi put igra na Centralnom terenu protiv najboljeg igrača. To je novo iskustvo, a to može da ode na obe strane. Može da ti da dodatnu energiju i snagu, pošto nemaš šta da izgubiš, ali u isto vreme može mnogo da ti oduzme pošto kao mlad igrač, možda i dalje razvijaš sposobnost da se mentalno nosiš sa ovakvim pritiscima i očekivanjima. To oduzme mnogo energije“, dodao je.

Djoković će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Matea Beretinija, koji je prošao dalje nakon što se Švajcarac Rodžer Federer povukao sa turnira.

„Ima jak servis, jak forhend, dva jaka oružja. On je u formi. Prošlu godinu je dobro završio, a dobro je počeo i ovu godinu, pobedio je Dominika Tima u Australiji, igrao dobro na ATP kupu. Takodje, dobar je kod dropšota. Veoma je agresivan, veoma je dobar na mreži. U poslednjih par godina je medju 10 najboljih, sada je u četvrtfinalu grend slema i morate da budete na najboljem nivou kako biste imali šansu za pobedu“, istakao je Djoković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.