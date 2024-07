Đoković zadovoljan igrom i pobedom protiv Nadala u Parizu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je danas odigrao skoro savršen meč protiv Španca Rafaela Nadala u drugom kolu olimpijskog turnira u Parizu.

„Moralo je malo da se zakomplikuje, tako to obično biva u našim duelima, pogotovo na velikim stadionima i na velikim turnirima. Na ovom stadionu smo odigrali mnogo mečeva, doduše ne na Olimpijskim igrama nego na Rolan Garosu, gde on ima mnogo bolji skor u odnisu na nas dvojicu na šljaci. U poslednjih četiri, pet godina uspevao sam da nađem rešenja za njega na šljaci“, rekao je Đoković posle meča za RTS.

Đoković se plasirao u osminu finala Olimpijskih igara u Parizu, pošto je pobedio Nadala posle dva seta, 6:1, 6:4.

„Nismo igrali dve godine, on je bio dosta povređen, to se osetilo danas kada je u pitanju njegova kretnja. Inače udara lopticu odlično, kad god je na njoj jako je opasan. Publika se umešala, podržala ga, vratila ga u život. On je počeo da igra dobro, ja sam se malo povukao, malo počeo možda da sumnjam u svoje udarce. Dozvolio sam mu da preuzme poziciju na terenu i to je rezultiralo izjednačenju u drugom setu (4:4)“, naveo je srpski teniser.

Đoković je uz jedan izgubljeni gem osvojio prvi set, a u drugom je poveo 4:0, posle čega je Nadal vezao četiri gema.

„Presudan je bio deveti gem kada sam napravio brejk u drugom setu, to je bio poslednji gem sa starim lopticama. Znao sam da ću ako ga brejknem, doći na ovu stranu i imati nove loptice i znao sam ako budem našao dobre servise, da će ići u moju korist sve. Osim ta četiri gema kod 4:0, odigrao sam savršen meč i zadovoljan sam igrom“, dodao je srpski teniser.

Govoreći o nastavku takmičenja, Đoković je rekao da je olakšanje kada nema Nadala na putu, pogotovo kada se radi o šljaci na terenima Rolan Garosa.

„Kada sam video žreb znao sam da će biti jako teško za obojicu. Bio sam spreman, trenirao sam jako dobro pred Igre. Prvi meč sam odigrao odlično, imao sam dovoljno vremena da se pripremim za Nadala i to je sam rezultat moje igre danas“, rekao je Đoković.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika duela Nemca Dominika Kepfera i Italijana Matea Arnaldija.

(Beta)

