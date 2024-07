Đoković zadovoljan pobedom, kritikovao pojedine navijače na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je zadovoljan što je večeras u tri seta pobedio Danca Holgera Runea u osmini finala londonskog Vimbldona i kritikovao je navijače koji su mu, kako veruje, zviždali tokom meča.

„Vrlo sam zadovoljan. Nije igrao blizu svog najboljeg nivoa, loše je počeo, izgubio je prvih 12 poena i to je uticalo. Nije lako čekati ceo dan da izađeš na teren, pritisak se diže. Zadovoljan sam, uradio sam prave stvari u pravim trenucima, spasio sam nekoliko brejk lopti, bio sam čvrst. Stvari su mogle da se promene da nisam osvojio te gemove. Pristojna igra, zadovoljan sam što sam pobedio u tri seta“, rekao je Đoković posle meča.

Đoković se plasirao u četvtfinale Vimbldona, pošto je pobedio Runea 6:3, 6:4, 6:2.

On se zatim obratio navijačima i zahvalio na podršci, ali se obratio i onima koji su navijali za Runea. Pojedinici su uzvikivali „Ruuuune“, pa se činilo da zvižde Đokoviću.

„Čestitam svima koji su ostali i pokazali poštovanje, a svima koji su izabrali da ne pokažu poštovanje prema igračima – želim vam lakuuu nooooć“, rekao je Đoković.

Na konstataciju voditelja da se nada da su to bili uzvici za Runea, Đoković je odgovorio: „Ne, ne, to ne prihvatam“.

„Znam da su navijali za Runea, ali to je i izgovor za ‘buu’. Na Turu sam više od 20 godina i znam sve trikove. Fokusiram se na one koji vole tenis, plate karte, cene napore igrača. Igrao sam u mnogo neprijateljskijim atmosferama, verujte mi, ne možete da me dotaknete“, rekao je srpski teniser.

On će u četvrtfinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora.

„Osećam se odlično na terenu, idemo dan po dan. Uvek imamo na čemu da radimo i kada nema mečeva. Sutra ću sa mojim timom analizirati meč i pripremiti se za naredni“, rekao je Đoković.

„Igrao sam sa njim nekoliko puta ove godine na raznim podlogama, ali prvi put ćemo igrati na travi. On je jedan od najbržih igrača na Turu. Moraću mnogo da trčim, uživam u trčanju i sa 37 godina“, naveo je osvajač rekordne 24 grend slem titule.

(Beta)

