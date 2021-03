Djoković zahvalio navijačima na podršci: Vi ste deo uspeha

Srpski teniser Novak Djoković zahvalio je danas navijačima na podršci koju mu pružaju i naveo da su oni bili deo velikih uspeha koje je dostigao u dosadašnjem delu karijere.

Djoković je ispisao danas novu stranicu teniske istorije pošto je započeo 311. nedelju na prvom mestu ATP liste, čime je oborio rekord Švajcarca Rodžera Federera po broju sedmica u vrhu svetskog tenisa.

„Na ovaj poseban dan želeo bih da zahvalim svima koji su me podržavali tokom moje profesionalne karijere i nastavljate da me podržavate. Ovu pobedu i ovaj uspeh delim sa vama jer ste bili veliki deo toga. Nadam se da ću uskoro da vas vidim na teniskim terenima, a do tada nastavljamo sa treninzima i dostizanjem novih visina u teniskom svetu“, naveo je Djoković u izjavi na društvenim mrežama.

Iza Djokovića i Federera (310 nedelja) u vrhu večne liste nalaze se Pit Sampras (286), Ivan Lendl (270) i Džimi Konors (268).

Djoković je jedan od 26 igrača u istoriji ATP liste koji je uspeo da dodje do prvog mesta. On je 2020. godinu završio na prvoj poziciji ATP liste šesti put u karijeri izjednačivši rekord Pita Samprasa.

U čast Djokovićevog uspeha večeras će na fasadi zgrade Skupštine grada Beograda biti prikazana projekcija snimaka njegovih najboljih poteza u dosadašnjoj karijeri.

(Beta)

