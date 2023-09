Đoković: Živim dečački san, osetio sam da imam šansu za istoriju

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle osvajanja četvrte titule na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku da živi dečački san i da nije mogao da zamisli da će osvojiti 24 grend slem trofeja.

„Ovo mi znači sve, ponavljam se, ali svaki put moram da kažem da živim dečački san, da se takmičim na najvišem nivou u sportu koji je dao sve meni i mojoj porodici. Prošli smo kroz teške situacije devedesetih godina, ratove. Roditelji su se žrtvovali da se bavim skupim sportom, koji nije svima dostupan. Zaljubio sam se u tenis, niko ga nije igrao u porodici pa je izbor bio čudan, ali upornost i vera roditelja svih ovih godina, supruge, dece, ovo je vaš uspeh koliko i moj“, rekao je Đoković posle meča.

Đoković je osvojio četvrtu titulu na Ju Es openu i 24. grend slem titulu u karijeri pošto je u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 6:3, 7:6, 6:3.

„Pisati istoriju ovog sporta na ovom terenu je posebno u svakom smislu. Imao sam dečački san kada sam imao sedam, osam godina, da postanem najbolji na svetu i osvojim Vimbldon, to je jedina stvar koju sam tada želeo, a kada sam to ostvario pojavili su se novi ciljevi. Nisam verovao da ću stajati ovde i pričati o 24. grend slem tituli. Poslednjih godina sam shvatio da imam šansu da jurim istoriju i zgrabio sam je“, naveo je on.

Đoković je u 36. grend slem finalu, a 10. na Ju Es Openu, osvojio 24. grend slem titulu i izjednačio se sa dosadašnjom rekorderkom Margaret Kort. On je rekorder u konkurenciji tenisera, pošto je Španac Rafael Nadal ostao na 22 grend slem titule.

Srpski teniser je čestitao Medvedevu na dobrom rezultatu, čestitao mu je godišnjicu braka i našalio se, rekavši da bi rezultat možda bio drugačiji da je znao da mu je godišnjica.

„Bio si dobar prema meni i mom timu, lepo je videti napredak i dug rad sa trenerom i sve što si postigao. Možeš mnogo u budućnosti, ne sumnjam da ćeš osvojiti više grend slemova. Autentičan si, nemoj se promeniti, volim tvoje proslave i izjave“, rekao je Đoković.

Đoković je posle meča obukao majicu sa brojem 24 i zajedničkom slikom sa legendarnim NBA igračem Kobijem Brajantom uz natpis „Mamba zauvek“, u čast pokojne zvezde.

„Mentalitet mambe. Toga sam se setio pre sedam dana i nikome nisam rekao dok nisam zamolio tim da mi pomogne da se napravi ova majica. Kobi je bio blizak prijatelj, mnogo smo pričali o pobedničkom mentalitetu kada sam se borio sa povredom i kako se vratiti na vrh. Na njegove savete sam se oslanjao, bio mi je podrška i duboko me je povredilo ono što mu se dogodilo. Nosio je dres sa brojem 24 kada je postao legenda Lejkersa i ovo je lepa simbolika da mu odam priznanje“, rekao je Đoković.

On je za trijumf u Njujorku zaradio tri miliona dolara, koliko i pobednica u ženskoj konkurenciji Koko Gof.

Na dodeli trofeja Medvedev je u šali pitao Đokovića: „Šta ti još radiš ovde“, aludirajući na dugogodišnje dobre rezultate srpskog tenisera.

„Ovo je bilo naše treće finale, nadam se ne i poslednje. Verovatno ćeš igrati još, kada planiraš da usporiš? Čestitam na 24 grend slem titule, mislim da nemam lošu karijeru sa 20 titula, a ti imaš 24 grend slema. Pre dve godine sam pobedio ovde i to je bio poklon supruzi za godišnjicu, pomislio sam da i sada pokušam, ali nisam uspeo. Zahvalan sam timu, porodici“, rekao je on.

Medvedev je u finalu Ju Es opena 2021. godine pobedio Đokovića i osvojio prvu grend slem titulu.

„Sjajno je što sam ga pobedio u grend slem finalu i to je za sada vrhunac moje karijere. Igrao sa protiv njega i Rafe (Nadal) pet finala i osvojio samo jedan trofej, ne znam da li je to dobor rivalstvo. Tera me da budem bolji i bio je ljubazan prema meni. Sreli smo se kada sam bio 500. na svetu, tretirao me je kao normalnu osobu, a ništa se nije promenilo posle toliko grend slemova, to je sjajno“, dodao je Medvedev i zahvalio navijačima na podršci, rekavši da je želeo da igra dobro pred publikom punom energije na „Artur Ešu“.

