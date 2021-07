Đokovića pitali hoće li će biti najveći svih vremena, evo šta je rekao

Posle pobede nad Kristijanom Garinom u osmini finala Vimbldona, Novak Đoković govorio je o britanskoj publici i činjenici da će se, ukoliko osvoji ovogodišnji Gren slem u Londonu, izjednačiti sa svojim najvećim rivalima Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom po broju najvećih trofeja, a uskoro će moći da postane i najbolji teniser ikada.

„Ne dozvoljavam sebi da razmišljam o tome. Privilegovano se osećam i počastvovano zbog te pozicije, da napravim istoriju ovog sporta, ali trudim se da prolazim kroz svoje svakodnevne rutine na turu, to mi je i donelo mnogo uspeha. Ako bih odustao od toga i posvetio se tim diskusijama, debatama, onda bih skrenuo sa prioriteta. Nije tajna da hoću da osvojim što više slemova, to me motiviše, ali mi ne crpi svaki dan, pravim balans. Prija za ego, što ljudi misle da sam najbolji, ali imam obavezu da radim svakog dana prave stvari“, naveo je Novak.

Za razliku od 3. kola, ovaj put nije bilo provokatora na tribinama, atmosfera je bila savršena, što je i Novak prokomentarisao.

„Danas je bila sjajna atmosfera, stvarno je bilo dobro. Ja razumem da navijači vole da budu uz autsajdera, da on pobedi, u većem broju slučajeva. Moraš to da prihvatiš, samo se fokusiraš na meč. Ali nekad me to poremeti tokom meča, svi smo ljudi, nekad izgubimo svoj put i ne želimo to. To je sve, negde imam više, negde manje podrške, zavisi sve i od toga protiv koga igraš“, rekao je Novak.

U četvrtfinalu, Novak igra protiv Mađara Martona Fučoviča, u sredu, u tremnu koji će biti određen u utorak poslepodne.

