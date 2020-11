Đokovićev apel za revoluciju i – spas tenisa (video)

Prvi teniser sveta Novak Đoković pokrenuo je raspravu koja se tiče promene formata mečeva na grend slemovima.

Đoković je otvorio pitanje da li bi trebalo da se na najznačajnijim turnirima igra na tri dobijena seta zbog atraktivnosti tog sporta i pažnje mlađe populacije.

"I don't see a reason why we should play best-of-five" 🧐

Nadal & Djokovic give their thoughts on whether tennis should stick with tradition or embrace a new format…#NittoATPFinals pic.twitter.com/myEa0dOIUt

— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020