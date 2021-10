Đokovićev rekord o kom Nadal i Federer mogu samo da sanjaju

Poslednjih godina u belom sportu glavna polemika vodi se oko toga ko će od trojice velikana biti proglašen za najboljeg svih vremena. Navijači traže argumente za Rodžera Federera, Rafaela Nadala, ali i Novaka Đokovića na čijoj su strani pored onih koji ga bodre i brojevi kao dokaz.

Novak Đoković sve je bliži tome da još jednu sezonu, sedmu u karijeri, završi kao najbolji teniser sveta, a to ne bi bio jedini uspeh koji je ostvario ove sezone.

Djokovic is the only Big 3 player to have won at least 80% of his matches on all three surfaces.

Stat Via Tennis Abstract pic.twitter.com/jmlaSIxBdE

