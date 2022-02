Đokovićeva ispovest: Bio sam sebičan, ne kajem se što nisam uzeo britanski pasoš

Bez obzira na sve što mi se dogodilo u Australiji želim da se vratim u Melburn i ponovo zaigram na Rod Lejver Areni. To je moj najuspešniji teren u karijeri, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Đoković je u intervjuu za RTS, prvom za srpske medije posle deportacije iz Australije, rekao da veoma poštuje australijski narod i da će kada okonča karijeru tu zemlju uvek pamtiti po lepom.

„Nemam ništa protiv Australijanaca, imam lepu konekciju sa njima. Sami rezultati su dokaz kako se osećam svaki put kada odem tamo. Ovo je bilo neočekivano što se izdogađalo, teško je zaboraviti, ali ja želim da se vratim tamo“, rekao je Đoković.

Svetski broj 1 istakao je da i dalje ima čudan osećaj posle svega, da ima porodicu, dvoje dece i da je iskoristio priliku da vreme koje je trebalo da provede u Melburnu provede na drugačiji način.

„Posetio sam Crnu Goru, mesto odakle je moja porodica, Ostrog, razgovarao sa mitropolitom Joanikijem. Isto tako u Beogradu sam na Svetog Savu imao sjajan susret sa patrijarhom Porfirijem“.

Đoković je rekao da nije hteo da gleda finale između Rafaela Nadala i Danila Medvedeva, ali da njegova supruga i sin jesu, pa je malo pratio i otkrio da je sa Medvedom razmenio nekoliko poruka samo 45 minuta posle finala.

Takođe, rekao je da je polovinom decembra kada je prisustvovao košarkaškoj utakmici Zvezde i Barselone odlučio da se testira nakon što je jedan košarkaš Barselone bio pozitivan.

„Uradio sam antigenski test i bio sam negativan i zato sam otišao na svečanost Teniskog saveza i uručio nagrade mladim teniserima. Rezultat PCR testa dobio sam dva sata kasnije i bio sam pozitivan. Nikada ne bih pozitivan išao na viđanje sa decom“, istakao je Đoković i ponovio da je greška što je dan kasnije sa pozitivnim testom uradio intervju i fotografisanje za „Ekip“, da je sigurno bio malo sebičan u tom trenutku, ali da je to uradio iz poštovanja prema novinaru i listu.

Novak je istakao da je zbog pravila i da nije vakcinisan bio spreman da ne ide u Australiju, ali kada se pojavila prilika za medicinsko izuzeće nije imao dileme.

„Svi koji su tražili su dobili tu mogućnost i tada sam ja odlučio da idem. Dva nezavisna medicinska panela su analizirala sve što smo mi priložili. To su radili anonimno, nisu ni znali da sam ja u pitanju. Više od 20 ih je uručeno, a što se tiče mog izuzeća, nevakcinisan status i skorašnja infekcija sa korona virusom, imali smo nas troje. Jedan hrvatski trener i češka teniserka su ušli u Australiju 10 dana pre mene. Nije bilo nikakvog problema i onda je odjednom nastao problem kada sam ja došao i onda su i njima ukinute vize“.

Đoković je prokomentarisao i „čuvenu objavu“ na društvenim mrežama o izuzeću kada je krenuo za Melburn, za koji mnogi smatraju da je greška koja je izazvala lavinu.

„Nikada nisam mislio da ću morati da pričam o privatnim stvarima da bih igrao tenis. Odlučio sam da kada sam krenuo u Australiji da objavim to na društvenim mrežama. Hteo sam da budem transparentan i objavim da dolazim i kako dolazim. Ne žalim zbog toga, da li bi stvari izgledale drugačije ne znam, moralo je kako je moralo biti“.

On je dodao da nije želeo privilegovan status i da su u doba svetske pandemije pravila ista za sve, priznao da su uslovi u imigracionom hotelu jako loši i najavio da će učiniti sve da pomogne ljudima koji su tamo više godina.

Srpski as govoreći o šansama da osvoji trofej u Melburnu rekao je da ništa nije garantovano, ali da su mu se „sviđale njegove šanse“, jer se na Rod Lejver Areni oseća kao u svom dvorištu, ali da iz poštovanja prema drugima i osvajaču titule Rafaelu Nadalu, ne može da kaže da bi sigurno osvojio titulu.

Za reagovanje kolega rekao je da su ga neki iznenadili neprijatno, ali da za sve ima razumevanja, a naglasio je da ga je prijatno iznenadio Nik Kirjos, sa kojim se nije u prošlosti baš najbolje slagao.

„Dobio sam i neke privatne poruke, ali ne osuđujem nikoga. Nezgodna je situacija bila i za njih i za mene“, rekao je Đoković.

Za srpskog tenisera sledi turnir u Dubaiju, rekao je da planira da igra što više turnira, ali da to neće zavisiti samo od njega, nego i od pandemijskih pravila.

„Gren slemovi su svako prioritet“, istakao je Đoković.

Istakao je da se ne kaje što sa 14 godina nije uzeo pasoš Velike Britanije.

„Ne bih se bavio pretpostavkama, ja se ne kajem što nismo to uradili. Naprotiv! Zahvalan sam i zadovoljan sam što smo doneli odluku koju smo doneli, da ostanemo u Srbiji i da imamo srpski pasoš. Ne žalim se što sam prošao kroz neke golgote u životu, ima ljudi koji su prošli mnogo gore. Imao sam sreću da imam mnoge beneficije od sporta kojim se bavim. Uvek se podsećam na odrastanje, to me osvešćuje, zbog toga cenim ono što imam danas mnogo više. Trudim se da živim u sadašnjem trenutku. Trudim se da izvlačim lekcije koje će mi pomoći da budem bolji čovek i teniser.“

Na direktno pitanje da li razmišlja o vakcinaciji rekao je da je otvorenog uma, ali da je trenutno odlučio da se ne vakciniše i da je spreman da snosi posledice.

„I jedan posto da nešto promeni u mom telu, na bolje ili gore bi se primetilo na ovom nivou sporta kojim se bavim“, jasan je Đoković i ponovio da planira da igra na Olimpijskim igrama u Parizu jer mu je zlato za Srbiju neostvarena želja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.