Djordjević: Cilj je medalja na Svetskom prvenstvu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Djordjević rekao je danas da je cilj ekipe osvajanje medalje na Svetskom prvenstvu u Kini.

„Imamo dovoljno vremena, pripreme su isplanirane u doslednosti sa svime što smo uradili do sada. Igrači tačno znaju šta ih čeka i na koji način radimo. To nam je do sada donelo jako dobre rezultate. Nadam se da će nas povrede zaobići i da ćemo otići u Kinu u najjačem sastavu. Niko od ovih momaka ne beži od ogromne želje i ambicije da se vratimo sa medaljom. To je uvek naš cilj ali i obaveza i daćemo sve od sebe da se vratimo sa jednom od medalja“, rekao je Djordjević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu na početku priprema za Svetsko prvenstvo, koje se od 31. avgusta do 15. septembra održava u Kini. Okupili su se svi igrači osim košarkaša Denvera Nikole Jokića, koji dolazi 2. avgusta.

„Takmičarski prvenstvo će biti zahtevno, ima mnogo dobrih reprezentacija koje su podigle formu i igrače koji su podigli individualni kvalitet, čeka nas veliki posao“, dodao je selektor.

On je poželo Ognjenu Kuzmiću da se što pre oporavi od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći.

„Trebalo je da bude tu, ali nije. Sve misli idu ka njemu. Želimo mu da što pre ozdravi i da se ponovo vrati u svoju ekipu kojoj je mnogo dao i kojoj će još mnogo dati“, rekao je on.

Djordjević se nada da će ekipa biti spremna za početak ali i za kraj prvenstva.

„Pred nama je jedno izuzetno zahtevno takmičenje koje svi ovi momci priželjkuju godinama. Želimo da odmerimo snage sa najjačim reprezentacijama na svetu. Biće promenjen način takmičenja, promenjen je sistem i kvalifikacije. Imali smo dve godine nimalo lakog puta da dodjemo do šanse da se borimo za jednu od medalja, jer je to naš apsolutni cilj kao i na svakom takmičenju“, rekao je Djordjević.

On je zahvalio svim igračima koji su se odazivali pozivu i istakao da su oni budućnost srpske košarke i nastavka tradicije traženja pobeda u reprezentaciji.

„Mi smo jedna grupa ljudi koji svesno ulazi uz takmičarske rizike i želju za pobedama. To je ono što nas drži, što smo gradili, čemu težimo i kroz to zajedništvo, mislim da nikad nismo bilo u ovakvom sastavu. Svih ovih godina stalno je neko falio, mislim da će to biti dodatni motiv svima nama da se vratimo iz Kine sa medaljom“, naveo je selektor.

Upitan o sastavu ekipe i zbog čega Nikola Kalinić i Nemanja Nedović nisu dobili poziv, Djordjević je rekao da je to njegova odluka.

„Na meni je težina tog zadatka, da donesem odluke. Kad pogledam ekipu, mislim da smo izuzetno spremni i popunjeni na svim pozicijama. Mnogi igrači su napravili iskorak u karijerama i zato su pozvani. To je bila teška odluka, svi koji su bili na bilo kom skupu reprezentacije su i dalje deo ove grupe i za svaku sledeću akciju mogu da očekuju poziv na koji moraju da budu spremni da odgovore. Postoje vizije u kom pravcu treba da igramo u odnosu na to protiv kakvih protivnika ćemo igrati“, rekao je on.

On je dodao da ekipa mora da teži „fizičkoj spremnosti i fizičkom sajzu“.

„Poslednjih par godina u klupskoj i evropskoj košarci i NBA ligi imamo igrače koji su iskočili do odredjenog kvaliteta i sigurnosti. U tom smeru razmišljam da oformimo igru koja će nam dati rezultat. Imamo jako zrelu ekipu koja zna šta je čeka, ekipu momaka koja ne beži od želje za pobedom i takmičenjima, a opet grupu momaka svesnih šta ih čeka i koliko rada je pred nama. Moramo da budemo na zemlji, uz maksimalan respekt svakog protivnika, ne samo na SP nego i pre toga“, dodao je on.

Selektor je naveo da će se ovih dana napraviti detaljan plan za individualne programe koji moraju da se poštuju pre svega prema NBA ekipama.

Djordjević je dosadašnjem pomoćnom treneru Milanu Miniću zahvalio na saradnji i dodao da će ga u stručnom štabu zameniti Darko Rajaković, koji radi za Finiks Sans.

Srbija će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi D, sa selekcijama Angole, Filipina i Italije.

