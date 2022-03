Doboj domaćin starta cetvrte etape biciklisticke trke BG-BL

DOBOJ – Domaćin starta četvrte etape biciklističke trke „Beograd – Banjaluka“ biće grad Doboj, danas je zvanično potvrđeno.

Gradonačelnik Boris Jerinić i direktor trke Vladimir Kuvalja potpisali su ugovor i obratili se medijima, zadovoljni što će grada na Bosni prvi put ugostiti karavan.

Doboj je do sada nekoliko puta bio prolazni cilj neke od etapa, a sada će prvi put biti etapno mesto i to četvrte etape koja završava u Prijedoru.

„Raduje me što ćemo ugostiti na stotine ljudi iz celog sveta. Siguran sam da ćemo biti dobri domaćini i da će biciklisti, ali i svi naši gosti, kojih se očekuje oko 450 poneti lepe uspomene. Mi smo grad na raskrsnici koji je praktično nemoguće zaobići, pa smo sa zadovoljstvom pristali na proširenje saradnje“, rekao je Jerinić.

Dodao je da trka osim sportskog ima veliku simboliku, ali i turistički značaj.

„Spajanje matice Srbije i Republike Srpske na ovaj način, kao i saradnja gradova je od izuzetne važnosti. Nadam se da će veliki broj naših sugrađana izaći da pozdravi bicikliste i na taj način dodatno uveliča ovaj spektakl“, rekao je Jerinić.

Kuvalja je Jeriniću uručio žutu majicu, simbol pobednika u biciklizmu, te mu zahvalio na tome što je prepoznao značaj i efekte ovog događaja koji će po prvi put imati pet etapa.

„Grad Beograd i institucije Srbije još snažnije su podržali trku, tako da će 13. aprila biti vožen hronometar ulicama srpske prestonice. Dan kasnije voziće se druga etapa od Obrenovca do Bijeljine, a potom će se biciklisti biti na velikim iskušenjima u trećoj etapi koja se vozi od Bijeljine do Vlasenice. Potom 16. aprila krećemo iz Doboja u kome će se voziti dva kruga, a zatim će auto-putem „9. janauar“ krenuti prema Prijedoru. Posljednja etapa je na programu 17. aprila od Dervente preko Srpca, Gradiške, Laktaša do Banjaluke“, rekao je Kuvalja.

Na trci će nastupiti 175 biciklista iz 25 svetskih timova koji dolaze sa četiri kontinenta.

(Tanjug)

