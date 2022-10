Dobra partija Pokuševskog u pobedi Oklahome nad Klipersima

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas na svom terenu ekipu Los Andjeles klipersa sa 118:110, i tako su tom timu naneli treći uzastopni poraz.

Oklahoma je pitanje pobednika rešila u poslednjoj deonici, kada su dve vezane trojke pogodili srpski košarkaš Aleksej Pokuševski i Tre Men za vodjstvo 116:104.

U domaćem timu bolji od ostalih je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 24 poena, šest asistencija i pet skokova, Lugenc Dort je postigao 21 poen, dok je Pokuševski zabeležio 15 poena, šest uhvaćenih lopti i tri asistencije.

Norman Pauel je za goste postigao 21 poen, Redži Džekson je upisao 18, a Džon Vol 17 poena. Dabl-dabl učinak je ostvario hrvatski košarkaš Ivica Zubac sa 12 poena i 18 skokova.

Za Kliperse zbog povrede kolena nije igrao jedan od najboljih strelaca ekipe Kavaj Lenard.

Dva tima sastala su se i u noći izmedju utorka i srede, kada je Oklahoma takodje na svom terenu pobedila Kliperse 108:94.

Oklahoma sada ima skor od dve pobede i tri poraza, a isti učinak imaju i Klipersi.

Golden stejt je u San Francisku savladao Majami sa 123:110.

Aktuelne šampione NBA lige do pobede je vodio Stefen Kari sa 33 poena (10 u poslednjoj četvrtini), devet asistencija i sedam skokova, Klej Tompson je dodao 19, a Endru Vigins je zabeležio dabl-dabl sa 18 poena i 10 skokova.

Džimi Batler je bio najefikasniji u Majamiju sa 27 poena, Bem Adebajo je postigao poen manje, dok je Maks Strus upisao 14 poena.

Srpski igrač Nikola Jović je za oko sedam i po minuta na terenu postigao četiri poena, uz po jednu asistenciju i ukradenu loptu. Ovo je Joviću bio drugi meč u dresu Majamija.

Golden stejt ima tri pobede posle pet utakmica, dok je tim sa Floride zabeležio četvrti poraz posle šest mečeva.

Dalas je posle produžetka na gostovanju pobedio Bruklin sa 129:125.

Meč je u produžetak odveo Kevin Durent posle zakucavanja na 8,8 sekundi pre kraja (112:112).

U produžetku Dalas je odigrao bolje i u dva navrata su došli do plus devet, a prednost su sačuvali do kraja.

Tim iz Teksasa je predvodio Luka Dončić, koji je ostvario tripl-dabl učinak. Slovenački igrač je postigao 41 poen, uz 14 asistencija i 11 skokova. Ušao je u istoriju NBA lige kao 10. košarkaš koji je do tripl-dabla došao sa preko 40 poena.

Tim Hardavej junior je dodao 18 poena za pobednički tim, a Maksi Kleber je upisao 15 poena.

Kajri Irving je imao najbolji učinak u domaćem timu sa 39 poena, dok je Durent dodao dva poena manje.

Dalas ima polovičan učinak posle četiri meča, a Bruklin ima jednu pobedu i četiri poraza.

Memfis je na gostovanju savladao Sakramento sa 125:110, i tako je ekipi iz Kalifornije naneo i četvrti poraz u NBA ligi.

Desmond Bejn je u pobedničkoj ekipi upisao 31 poen, a Dža Morant je zabeležio 22 poena.

U domaćoj ekipi Dearon Foks je postigao 27 poena, dok je Harison Barns dodao 20 poena.

Memfis ima četiri pobede i jedan poraz, a Sakramento je na učinku 0/4.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.