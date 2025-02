Dončić: Bio sam šokiran kao i svi drugi zbog trejda u Lejkerse

Slovenački košarkaš Luka Dončić rekao je danas da je bio šokiran kao i čitav košarkaški svet kada ga je Dalas poslao u Los Anđeles Lejkerse.

Dončić je dva dana u Los Anđelesu, gde se oporavlja od iznenađujuće odluke uprave Dalasa da ga trejduje u Lejkerse. On je rekao da je uzbuđen zbog novog poglavlja sa Lebronom Džejmsom i slavnim timom.

„To je bio veliki šok. To su bili teški trenuci za mene. Morao sam da proverim da li je 1. april. Ali sada, igraću u najvećem klubu na svetu i uzbuđen sam zbog novog putovanja“, rekao je Dončić na konferenciji za novinare.

On je zvanično danas prešao u Lejkerse, samo dva dana otkako ga je Dalas trejdovao u Los Anđeles.

Trejd uključuje prelazak Dončića, Maksija Klebera i Markifa Morisa u Lejkerse, kao i dolazak Entonija Dejvisa i Maksa Kristija u Dalas.

Zvezde tima poput Dončića, njegovih godina i dostignuća, klubovi gotovo nikad ne trejduju, ali je Dalas to ipak odlučio, što su Lejkersi odmah prihvatili.

„Iskreno, na početku je bilo teško. Taj prvi dan je bio zaista težak. Imao sam utisak da poslednjih 48 sati traju mesec dana. Emotivno je bilo zaista teško, ali danas je mnogo bolje. Veoma sam srećan što sam ovde, zbog ove šanse. Ovo su Lejkersi. To je jedan od najboljih klubova u istoriji i uzbuđen sam što sam ovde“, naveo je slovenački košarkaš.

Generalni menadžer Lejkersa Rob Pelinka nije krio uzbuđenje kada se sreo sa Dončićem i medijima u trening centru.

„Imamo jednu od najvećih supervezda košarke i međunarodnog igrača koji dolazi u Lejkerse. Mislim da će to biti nešto neverovatno posebno, što NBA i košarka do sada nisu videli“, rekao je on.

Navijači Dalasa su besni na rukovodstvo kluba, kao i otac košarkaša Saša Dončić, koji je rekao da njegov sin to „apsolutno nije zaslužio“.

Dončić nije igrao od božićnih praznika u SAD zbog problema sa listom, ali je blizu povratka na teren.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com