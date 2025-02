Dončić: Mislio sam da ću provesti celu karijeru u Dalasu

Slovenački košarkaš Luka Dončić rekao je da je toliko želeo da donese šampionsku titulu Dalasu i da je mislio da će u tom klubu provesti celu NBA karijeru.

Dončić se noćas pismom oprostio od kluba, navijača i grada Dalasa, nakon što je trejdovan u Los Anđeles Lejkerse.

Ta odluka rukovodstva kluba šokirala je samog košarkaša, ali i igrače u NBA ligi, navijače i medije.

„Pre sedam godina, došao sam ovde kao tinejdžer da ostvarim svoj san da igram košarku na najvišem nivou. Mislio sam da ću celu karijeru provesti ovde i toliko sam želeo da osvojim titulu. Ljubav i podrška koju ste mi svi pružili su više nego što sam mogao da sanjam“, naveo je Dončić.

„Za klinca iz Slovenije koji je prvi put došao u SAD, učinili ste da se u Severnom Teksasu osećam kao kod kuće. U dobrim i lošim vremenima, od povreda do NBA finala, vaša podrška se nikada nije menjala. Hvala vam, ne samo što ste delili moju radost u najboljim trenucima, već i jer ste me podigli kada mi je to bilo najpotrebnije“, dodao je on.

Dončić je zhavalio svim organizacijama sa kojima je radio u zajednici na tome što su mu dozvolili da doprinese onima kojima je najpotrebnije.

„Dok počinjem sledeći deo mog košarkaškog puta, napuštam grad koji će mi uvek biti dom daleko od kuće. Dalas je posebno mesto i navijači Mavsa su posebni navijači. Hvala vam od srca“, dodao je Dončić.

Dončić je izuzetno popularan u Dalasu, njegov dres Maveriksa sa brojem 77 bio je u prvom delu sezone među osam najprodavanijih u internet prodavnici NBA lige. Klub je napustio kao šesti najbolji strelac Dalasa, drugi najbolji trojkaš, treći po broju skokova, a peti po broju asistencija.

On je, nakon što su mu Lejkersi poželeli dobrodošlicu u Los Anđeles, napisao na društvenim mrežama da je zahvalan na sjajnoj prilici.

„Košarka mi znači sve i bez obzira gde god da igram, radiću to sa istom radošću, strašću i ciljem – da osvojim titulu“, naveo je Dončić.

Trejd uključuje prelazak Dončića, Maksija Klebera i Markifa Morisa u Lejkerse, kao i dolazak Entonija Dejvisa i Maksa Kristija u Dalas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com