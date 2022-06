Dragan Stojkovic Piksi: Šveđani mogu da naprave problem svakoj selekciji

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi izjavio je danas da Švedska može da napravi probleme svakoj selekciji, pa i našoj, uoči sutrašnjeg (20.45) duela dva nacionalna tima u Grupi 4 B Lige nacija u Stokholmu.

„O Švedskoj mislim sve najbolje. Reč je o ekipi koju moraš da respektuješ u svakom smislu. Kako tehničkom, tako fizičkom i taktičkom, uvek su u vrhu i praktično mogu da pobede svakog rivala. Šteta je što se nisu kvaliifikaovali za Katar, to je za mene malo iznenađenje. Ali to ne menja moje mišljenje o njima, Švedska je tim koji može da napravi problem bilo kojoj ekipi. Ne zanima me previše na koje igrače ne mogu da računaju, gledam isključivo svoj tim i fokusiram se na ono što mi možemo da uradimo. Jedno je sigurno, protivnik će da izađe sa 11 igrača kao i mi. Naravno, imamo informacije i upoznati smo sa detaljima o stilu igre švedskog tima, ali nas ništa od toga previše ne opterećuje. Ko može da igra, igraće, ko ne može neće i idemo dalje“, rekao je Stojković, a preneo zvanični sajt FSS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.