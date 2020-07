Dule Vujošević: Bilo bi dobro da Vučić što pre postane trener

Proslavljeni košarkaški trener Dušan Vujošević rekao je danas da se nada da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić imati mnogo više talenta za posao košarkaškog trenera, nego za posao koji sad obavlja.

Komentarišući odluku predsednika Srbije da upiše Visoku sportsku školu kako bi po završetku političke karijere postao košarkaški trener mladjim kategorijama, Vujošević je za portal Direktno.rs kazao da bi bilo dobro da Vučić što pre počne da radi kao trener.

„Ma koliko to čudno izgledalo, posle mnogo vremena to je prva njegova izjava koju sam primio sa polusimpatijama, pa čak i sa simpatijama. Ako je iskrena ta njegova želja, jer je njegova iskrenost uvek pod znakom pitanja, ja sam spreman da mu stručno pomognem ako on tu pomoć zatraži, bez obzira na sve prethodne relacije“, rekao je Vujošević.

On je istakao da zna da Vučić voli sport, košarku i Crvenu zvezdu.

„Samo ne bih voleo da ga zapadne teška sudbina trenera u klubu gde je šef Nebojša Čović“, naglasio je najtrofejniji trener KK Partizan.

Na pitanje Direktno.rs da li Vučić može da bude trener u kolektivnom sportu, Vujošević je rekao da bi deca „verovatno opustila“ Vučića.

„Kako se sad ponaša kao predsednik države nisam siguran da može da bude trener u kolektivnom sportu, ali s obzirom da želi da radi s mladima i da je ekonomski obezbedjen, moguće da bi to radio opuštenije i zdravije“, objasnio je Vujošević.

Legendarni košarkaški trener je istakao da je pod Vučićevom vlašću sport u Srbiji dobio više sredstava nego što je to bio slučaj ranije, ali da nije izgradjen sistem finansiranja vrhunskog sporta i da ta sredstva nisu bila „fer“ rasporedjena.

„Osim fudbala, vrhunski sport i bez pandemije teško je razvijati ako se kroz sistem finansiranja vrhunskog sporta ne pokrije 70 odsto troškova. Tako da ovo što je on davao, a davao je na neke mahove, prema svom ćefu, nije izgradilo institucije koje bi legalno pratile razvoj sporta i obezbedile dugoročnost finansiranja, pa može da se desi da to oseti ako bude trener mladjih kategorija“, zaključio je Vujošević.

(Beta)

