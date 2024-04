Duljaj: Nije prijatno što neću voditi derbi, verujem u ekipu

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da mu nije prijatno što neće voditi ekipu u predstojećem „večitom“ derbiju protiv Crvene zvezde, ali da veruje u svoje igrače.

„Nije baš prijatna situacija, nije fudbalska, ne znam da li se nekad desilo da glavni trener ne vodi utakmicu u derbiju. Naravno ima i moje krivice jer sam u prethodnim utakmicama zasluženo dobio kartone. Već sam bio u ovakvoj situaciji kada je Saša Stanojević bio suspendovan u Evropi i ja vodio ekipu po njegovim instrukcijama“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

„To može da bude problem u komunikaciji, ali ekipa se poslednjih dana sprema za ono što je očekuje i radiće ono što smo se dogovorili. Ako bude potrebno razgovaraćemo telefonom, pa molim one koji imaju moj broj, da me ne zovu za vreme utakmice“, naveo je on.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 18 časova na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Crvene zvezde, 173. „večiti“ derbi. Duljaj zbog suspenzije neće voditi ekipu, već njegov pomoćnik Albert Nađ.

„Još ne znam na kom delu stadiona ću se naći. Treniramo, kolege će imati instrukcije, igrači znaju šta se traži od njih. Jedino na poluvremenu telefonska komunikacija, a i to će zavisiti od samog rezultata, nema tu neke velike filozofije i mudrosti. Treneri, igrači i kolege znaju šta rade. Iskreno mi je žao što neću biti pored njih, mnogo je teže gledati sa tribina“, rekao je Duljaj.

Beogradski rivali će za četiri dana igrati dve utakmice na stadionu „Rajko Mitić“, pošto je u sredu na programu i polufinale Kupa Srbije.

„Svaki derbi je poseban, ova utakmice može mnogo toga da reši ili odloži. Utakmica u sredu je posebna, može da donese borbu za trofej. Mi se pripremamo kao i pred svaku utakmicu, samo za svaku narednu, a to je sutrašnja“, dodao je trener Partizana.

Govoreći o sastavu, Duljaj je rekao da će posle dužeg vremena u protokolu biti Mateus Saldanja, koji se oporavio od povrede, ali da je situacija sa golmanom Aleksandrom Jovanovićem ozbiljnija, nakon što se povredio u prošloj utakmici protiv Čukaričkog.

„Posle utakmice mislio sam da nije toliko ozbiljno. Ima malu rupturu koja mu ne daje potpunu slobodu za neke pokrete. Ima bolove u kolenu, juče je trenirao, ne punim intenzitetom. U dogovoru sa njim i doktorom videćemo šta je nablje za njega i ekipu. Moramo da gledamo zdravlje igrača“, rekao je Duljaj.

Drugi uzastopni derbi sudiće Pavle Ilić, koga je Duljaj kritikovao posle prošlog derbija.

„Publika najbolje vidi kada je suđenje u pitanju. Voleo bh da ni treneri ni sudije ne budu oni o kojima će se pričati već igrači, momenti i golovi, da se prepričava ambijent na terenu. Kada sam pričao o nepoštovanju i ja pravim greške i stidim se toga. Ovaj sudija je pokazao nepoštovanje prema Gajasu Zahidu i to niko nije sankcionisao. Nije sportski, glavni akteri treba da budu igrači jer ljudi žele da vide svoje idole i sportski ambijent, mnogi će gledati derbi, moramo da pošaljemo pravu lepu sportsku priču“, dodao je Duljaj.

On je rekao da ekipe neće iznenaditi jedna drugu jer se dobro poznaju, a da će njegovi igrači učiniti sve da pokažu kvalitet.

„Ova utakmica će biti drugačija u odnosu na prethodnu, gde smo bili sa igračem manje i to nije pravo merilo. Voleo bih da bude mnogo golova i što više publike, spektakl, kako dolikuje dugoj tradiciji, ne smemo da osramotimo derbi kao učesnici“, naveo je on.

Upitan je o atmosferi u ekipi u odnosu na prethodni derbi (2:2).

„Možda je pala euforija ako pogledamo prodaju karata, možda zbog utakmice u sredu koja ima veliki značaj. Kod igrača to nisam primetio, oni rade maksimalno odgovorno. Nikakav pritisak nemaju od mene, rade šta se traži od njih, a imaćemo priliku da vidimo mnogo mladih igrača u obe ekipe“, rekao je on.

Upitan o rezultatima, odnosno da li je ekipa mogla više, Duljaj je rekao da je on selektirao ekipu i da su loše igre njegova odgovornost.

„Izuzetno je teško u toku jedne sezone promeniti nešto što poslednjih nekoliko godina nije kako treba. Nažalost moram da se vratim u blisku prošlost, mnogi ovde nisu verovali u ovu ekipu, da do marta može da bude na prvoj poziciji, nikada ništa nismo obećavali, samo da damo maksimum. Važno je pitanje da li ova ekipa ima perspektivu, ja verujem da ima i da će vreme dati odgovor na to“, naveo je on.

„Verujem u ovu ekipu, tokom zimskih priprema ostali smo bez dva domaća igrača. Partizan ima kvalitetne igrače i uvek ću stajati iza njih. Čvrsto stojim iza ove ekipe i kad je dobro i kad je loše. Vidim da daju maksimum, srce i zdravlje za dobrobit kluba“, dodao je.

Na konstataciju da Zvezda ne igra najbolje u poslednjim utakmicama, Duljaj je rekao da svi pamte rezultat, a da oba kluba imaju obavezu da osim rezultata, dobrim igrama i golovima nateraju publiku da dođe na stadion.

On je zamolio navijače da derbi protekne u najboljem redu, a nekadašnjem igraču i treneru Zvezde Dejanu Stankoviću poželeo je sve najbolje i da se njegov sin Stefan što pre oporavi od zdravstvenih problema.

Kapiten Partizana Svetozar Marković rekao je da će ekipa dati sve od sebe da se što bolje pripremi i ostane neporažena ove sezone u duelima sa Zvezdom.

„Imamo još popodnevni trening, da svi budemo maksimalno spremni. Neće biti lako jer su oni veoma kvalitetna ekipa, pokušaćemo da se maksimalno pripremimo i damo sve od sebe da ostvarimo pobedu. Derbi je uvek veliki motiv i želja da se pokažete u najboljem svetlu i da pobedite. Sigruno imaju i oni ogroman motiv jer ove sezone nisu pobedili nijedan derbi“, rekao je on.

Marković je dodao da ne očekuje iznenađenja, da je ekipa razgovarala o igri tokom prekida i da će sutrašnja utakmica biti drugačija od prethodne.

„Poraz od Čukaričkog je loša uvertira, sigurno nije lep osećaj izgubiti utakmicu pred derbi. Nekoliko dana pričamo o utakmici na Banovom brdu, nadam se da ćemo ispraviti sve greške“, rekao je Marković.

Partizan u utakmicu ulazi kao drugoplasirani na tabeli Super lige, sa sedam bodova manje od Zvezde.

