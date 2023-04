Duljaj: Veliki ulog u meču sa Čukaričkim, neće biti lako, ali verujem u svoj tim

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je danas da su „crno-beli“ svesni da je u sutrašnjem meču 30. kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog veliki ulog, ali je dodao da veruje u dobar rezultat svog tima.

Fudbaleri Partizana sutra će od 18 sati gostovati Čukaričkom u derbi meču poslednjeg kola regularnog dela sezone.

„Veliki ulog je u sutrašnjem meču, pošto nekoliko timova konkuriše za drugo mesto. Neće biti lako, Čukarički ima prednost domaćeg terena. Igraju odličan fudbal, kao i TSC. Dobro smo trenirali prethodnih dana, atmosfera u ekipi je dobra. Videćemo kako će to sutra da izgleda. Naravno da je pritisak ogroman, ali kao što sam više puta ponovio mora da se živi sa tim“, rekao je Duljaj na konferenciji za medije uoči meča sa Čukaričkim.

Partizan je trenutno četvrti na tabeli sa 57 bodova, dok Čukarički i TSC dele drugo i treće mesto sa po 59. Crvena zvezda je ubedljivo prva sa 79 bodova.

„Sutra nas očekuje drugačija utakmice od one koju smo imali na svom terenu protiv Voždovca. Ta utakmica je već prošlost. Ono što me raduje je da smo na utakmici protiv Voždovca imali smo dosta šansi, igrali smo dobro, imali smo pozitivan pristup i bili smo dobro organizavani. To od igrača očekujem na svakoj utakmici“, rekao je Duljaj i dodao da je u ovom trenutku svaki igrač potreban Partizanu.

On je istakao da će posle današnjeg treninga odlučiti ko će početi meč na Banovom brdu.

„Čukarički ima dobru ekipu. Imaju dosta kvalitetnih pojedinaca, a tu je nekoliko fudbalera koji su igrali za Partizan, pre svega Đorđe Ivanović. Vrše presing i ne dozvoljavaju protivniku da dođe do svoje igre. Nisu slučajno na toj poziciji na kojoj se sada nalaze. Mnogo mi se sviđa kako igra ekipa Čukaričkog“, naveo je Duljaj i istakao da ima podršku kluba i pored serije loših rezultata.

Trener Partizana je na kraju pozvao navijače da dođu u velikom broju na sutrašnji meč i da pomognu „crno-belima“ da ostvare dobar rezultat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.