Duljaj: Želimo da ostanemo u borbi za trofej, Baždar izrazio želju da ode na leto

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da ekipa želi pobedu u četvrtfinalu Kupa protiv Voždovca kako bi ostala u igri za osvajanje trofeja i dodao da mladi igrač Samed Baždar na leto želi da napusti klub.

„Ova utakmica ima drugačiji značaj u odnosu na onu od prošle nedelje, tada su bili u pitanju bodovi, a u ovoj, ukoliko izgubite, niste u igri za osvajanje Kupa. Odličan protivnik, mnogo mladih igrača koji su željni dokazivanja, i oni imaju ambicije. Imamo imperativ pobede jer je to ono što žele ljudi iz kluba, posebno navijači Partizana. Videćemo kako će to izgledati sutra na terenu“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 15 časova na svom terenu protiv Voždovca, u četvrtfinalu Kupa Srbije. Ekipe su prošle sedmice igrale u prvenstvu, na stadionu Voždovca, kada su crno-beli u nadoknadi vremena postigli dva gola i pobedili 3:2.

„Teško je igrati protiv istog protivnika dva puta u sedam dana. Dovoljno se poznajemo, a ono što me pomalo brine je da je to ekipa koja igra dobro, ali je rezultati ne prate. Imaju dug niz bez pobede, u jednom trenutku taj niz mora da se prekine, nadam se da to neće biti na sutrašnjoj utakmici. Imamo ambiciju, cilj igramo na našem stadionu, ali je izuzetno nepovoljan termin, niko ne zaslužuje da igra u ovom terminu“, rekao je Duljaj.

Duljaj je rekao da će utakmicu propustiti Mateus Saldanja, koji se još oporavlja od povrede.

„On je tražio raspored utakmica do kraja prvenstva, poslao sam i njemu i ljudima koji se brinu o njemu. Šalje mi izveštaj svakodnevno, mogao bi da igra, međutim jedno je kada trenirate individualno, a drugo sa ekipom. Verujem da će u narednih 10-ak dana biti sa prvim timom“, naveo je on.

Partizan je poslednji put osvojio Kup u sezoni 2018/2019, a Duljaj je upitan da li će to takmičenje biti prioritet Partizanu, pošto u prvenstvu zaostaje za Crvenom zvezdom četiri boda.

„Kada je prvenstvo u pitanju, čak i sve pobede ukoliko bismo ostvarili, to nam ne daje garanciju da možemo da osvojimo titulu. Mene i tim interesuje svaka naredna utakmica, a to je Voždovac. Specifična je utakmica jer vas ostavlja u trci za jednim trofejom. Ambicije moje, kluba, ekipe i navijača su da dođemo finala i da se borimo za trofej“, naveo je on.

Duljaj je najavio da će izmeniti tim u odnosu na prethodnu prvenstvenu utakmicu protiv Novog Pazara. On je rekao da veruje da neće pogrešiti sa sastavom, jer svi igrači dobro rade na treninzima i svi zaslužuju šansu.

Upitan za minutažu Nemanje Nikolića, Duljaj je rekao da je to igrač koji je mnogo doneo Partizanu i da bi njega uvrstio u tim ako bi želeo da zaštiti sebe, ali da mora da misli na klub pre svega, zbog čega šansu pruža mladom Samedu Baždaru za koga su zainteresovani brojni strani klubovi.

„Ako bih hteo da zaštitim sebe stavio bih Nikolića. Baždar ima 20 godina, moram da razmišljam šta je najbolje za klub, on je na radaru mnogih ekipa upravo zbog nastupa u prvom timu Partizana. I pored svojih nedostataka, to što nije previše strpljiv želi sve i odmah, mladi moraju da shvate da ne može da se preskoči vreme. Moramo da ga istrpimo, trpimo ga mi i ekipa, stariji igrači pa i Nikolić mu daju savete kako da se nosi sa teškim situacijama“, naveo je on.

„Tržište dikitra koga ćemo da stavimo u fudbalski izlog, a to je Baždar. Nikolić je mnogo bodova doneo i to sam mu rekao, ali moram da razmišljam o onome što je najbolje za klub“, dodao je trener crno-belih.

Duljaj je rekao i da je teško pitanje da li će Baždar ostati u klubu naredne sezone, pošto je izrazio želju da ode.

„Svi znamo da Partizan živi i od prodaje igrača, u zimskom prelaznom roku smo ostali bez dva mlada igrača Belića i Ilića i bez tih prodaja klub bi teško mogao da funkcioniše. Baždar takođe ima želju da ode iz Partizana i da se dokaže, po onome što sam ja video, ukoliko postoji mogućnost da klub profitira i ponovo uloži u mladog igrača iz omladinske škole, a ako ne onda u igrača iz okruženja koji imaju srpski pasoš“, rekao je on.

Govoreći o Nikoliću, Duljaj je rekao da ga je „prihvatio takvog kakav je“, da je inteligentan igrač.

„Pričali smo da mu kažem kako ja njega vidim, svaki put kada postoji problem da pričamo, a ne da se gledamo preko nišana. On ceni, voli i poštuje Partizan, u mnogim situacijama mu nije prijatno što je na klupi, ali da mislim na sebe, igrao bi on. Logika nalaže da igrač koji ima 20 godina i koji je interesantan na tržištu mora na neki način da se istrpi. Sve ima svoje granice, Baždar i drugi imaju kredit dokle može, a kada pređu crvenu liniju postoje drugi igrači koji im dišu za vratom“, naveo je Duljaj.

Trener Partizana pozvao je navijače da dođu na utakmicu, na kojoj je uz ulaznicu besplatan ulaz, rekao je da podrška mnogo znači igračima, ali je mlađima poručio da ne beže sa časova

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.