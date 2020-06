DW: Đokovićeva katastrofa na Jadranu

BERLIN – „U prici oko infekcije Novaka Đokovića koronom, potresno je videti koliko je naivno bilo ponašanje najboljeg tenisera sveta“, smatra urednik u sportskoj redakciji DW Andreas Šten-Cimons.

Šten-Cimons na početku svog komentara za DW piše „da to što se neko zarazio korona-virusom ne sme da bude povod za pakost“.

„Ostaje da se nadamo da će svi oni koji su se zarazili u okruženju Adrija tura koji je organizovao Novak Đoković, sve to preboleti bez posledica i da ce uskoro ozdraviti. Ali jedno pitanje se ipak mora postaviti: kako neko u stvari može da bude tako naivan i glup? Najbolji teniser sveta pozove svoje kolege na jednu malu, simpatičnu seriju turnira koji se igraju u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dok su drugi, regularni ATP-turniri još na prisilnoj pauzi, Đoković s nekoliko prijatelja profesionalnih tenisera želi ponovo da podigne formu, skupi takmicarsku praksu i osim toga da prikupi donacije – a i da se jednostavno dobro zabavi“, piše Šten-Cimons, a prenosi DW na srpskom.

Dalje u svom tekst navodi da su „beogradski i zadarski klubovi bili obećana zemlja za korona-viruse“.

„I stvarno se dobro zabavljao, između ostalog i zato što je arogantno odustao od svih mogucjih higijenskih mera protiv korone. Na tribinama su posetioci sedeli jedni blizu drugih, pa i bez zaštitnih maski. Igraci su se grlili, pozirali – takođe bez maski – za fotografije s decom, davali autograme okruženi gomilom ljudi, a onda još u večernjim satima zajedno išli na žurke.“

Urednik DW podseća kako su izgledale žurke u klubovima, da su teniseri bili tu zajedno sa stotinama drugih ljudi.

„Glasno se pevalo, plesali su tesno jedni do drugih, goli do pojasa. Topao vazduh, zatvorena prostorija, znoj, kapljice pljuvačke, aerosoli – ukratko: obećana zemlja za korona-viruse. Profi-teniserima iz Đokovićeve družine ocigledno je to bilo svejedno – ili su jednostavno bili suviše glupi da shvate kakvoj se opasnosti izlažu“, navodi Šten-Cimons i dodaje da „ko god je bar delimično pratio vesti u zadnje vreme, ne bi tako naivno krenuo u organizaciju sportskog događaja, a pogotovo ne u slučaju da će bi pri bilo kakvoj nedoumici mogao da snosi odgovornost.“

„Ali Đoković izgleda još ništa nije čuo za odgovornost, on je proigrao svoju ulogu uzora. On je i pre toga, kao predsednik udruženja profi-igrača na ATP-turu upao u oko kao čovek koji je najavljene korona-mere na US Openu (koji se održava početkom septembra u Njujorku), označio kao previše restriktivne i preterane. U idućih 14 dana koje će provesti u kućnom karantinu može sada na miru da razmisli o tome da li je ipak možda trebalo malo više da pretera s merama higijene na svom sopstvenom turniru na Jadranu. Ali, kao što rekoh: bez pakosti!“

Šten-Cimons smatra da će ogrnizacija Adria Tour imati posledice i po druge sportske događaje.

„Đokovićeva katastrofa na Jadranu mogla bi – osim mogućih zdravstvenih posledica po igrače, gledaoce i sve druge koji su na bilo koji način bili uključeni u taj dogadaj, pa i članove njihovih porodica – da ima i druge posljedice: brojni organizatori drugih velikih sportskih događaja koji bi trebalo da se održe ove godine sigurno će se sada početi da se hvataju za glavu i da čupaju kosu zbog toga što je Đokoviceva „nežna biljka popuštanja mera“ tako naprasno uništena. Kao da je preko nje prešao buldožer.“

„S obzirom na posledice Adrija tura, da li je sada uopšte zamislivo održavanje Tur de Fransa s gledaocima? Ili održavanje drugih događaja na kojima je teško „ograditi“ prostor na kojem se održavaju takmičenja? Zar ne postoji opasnost da vlasti u drugim zemljama sada pre zabrane te događaje, nego što dozvole njihovo održavanje?“, pita se urednik DW.

„A možda su neki organizatori i srećni zato što je Novak Đoković kao organizator sa svojim labavim merama higijene doživeo takav fijasko na Adrija turu. Zato što sada znaju kako ne treba da se radi. Pa čak i pod uslovom da se ništa više ne može, to uvek može da posluži kao zastrašujući primer“, završava Šten-Cimons u svom komentaru.

(Tanjug)

