Džad Tramp: Ne želimo u snukeru atmosferu kao na pikadu

Prvi na svetu u snukeru Džad Tramp pozvao je organizatore i nadležne u tom sportu da hitno reaguju i zaustave sve češće ispade publike tokom mečeva, upozorivši da u snukeru „ne sme da se dozvoli pikado atmosfera“.

Tramp je bio vidno iznerviran nakon što je jedan gledalac uzviknuo „ne možeš to da promašiš, Džade“ tokom ključnog trenutka njegovog poraza u polufinalu Svetskog prvenstva u Šefildu protiv Marka Vilijamsa.

U trenutku kada je gubio 14:11, Tramp je pogodio izuzetno tešku dugu crvenu kuglu, zatim i veoma tešku braon, čime se vratio u dobru poziciju. Ipak, potom je promašio relativno laku crvenu, dozvolivši Vilijamsu da osvoji još jedan frejm.

„Ne želimo atmosferu kao na pikadu“, rekao je Tramp nakon poraza rezultatom 17:14, a preneo Skaj Sport.

„To je nešto što moramo odmah da zaustavimo. Prilično je iritantno i nadam se da ćemo to iskoreniti“, dodao je on.

I pored incidenta, Tramp nije tražio izgovore za poraz, pohvalivši nastup 50-godišnjeg Vilijamsa, koji će u finalu igrati protiv Kineza Džaa Sintonga, u pokušaju da postane najstariji svetski šampion u istoriji turnira.

S druge strane, Vilijams je na uzvike iz publike reagovao sa uobičajenom dozom opuštenosti.

„Na mene to ne utiče. Igram u klubu koji je bučan i haotičan. Nekad sam igrao u klubu u kojem su se tukli oko mog stola u 10, 11 ujutru. Mogu da viču šta god hoće dok sam za stolom – to me ne dotiče“, poručio je iskusni Velšanin.

(Beta)

