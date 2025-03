Džajić: Zvezda za 80 godina postala najpoznatiji klub na Balkanu

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić rekao je večeras da je Crvena zvezda, koja obeležava jubilarni 80. rođendan, postala najpoznatiji klub na Balkanu i veoma prepoznatljiv u Evropi i svetu, kao i da treba verovati u ponovno osvajanje titule prvaka Evrope.

‍“Crvena zvezda je za ovih 80 godina postala najpoznatiji klub na Balkanu i veoma prepoznatljiv u Evropi i svetu. Postigla je lepe uspehe, postala je klub koji privlači najviše pažnje na domaćim terenima. Popularizovala je fudbal u manjim mestima, a to je tradicija. Nadam se da će i u budućnosti postizati sjajne rezultate“, rekao je Džajić, treća Zvezdina zvezda i počasni predsednik tog kluba, preneli su crveno-beli.

Džajić (78) se osvrnuo na svoj učinak u Zvezdi, kao igrač i funkcioner.

„Što se mog doprinosa tiče, ja sam zadovoljan. Ostvario sam moj dečački san igrajući za Zvezdu. Postigao sam u crveno-belom dresu koliko jesam, a nadam se će ostati zabeleženo u istoriji. Ja o sebi ne volim mnogo da pričam, ali će mi svakako u najlepšem sećanju ostati igranje za Crvenu zvezdu. Posebno mi je drago što u biografiji imam evropsku i svetsku titulu“, istakao je Džajić, koji je 1991. godine bio na mestu tehničkog direktora kluba.

On je dodao da svi u klubu treba da veruju da se može ponoviti uspeh iz 1991. godine, kada je Zvezda u Bariju postala prvak Evrope.

„To nije lako, ali niko u Zvezdi ne treba da bude pesimista i treba da veruje u to. Kada sam počeo da radim na funkciji tehničkog direktora, to je takođe delovalo nedostižno, ali bi to bilo lepo kada bi se ponovo ostvarilo“, zaključio je Džajić.

Sportsko društvo Crvena zvezda organizovalo je večeras u Sava Centru svečanu akademiju povodom 80. rođendana, a na njoj su pored bivših i sadašnjih igrača crveno-belih prisutni i članovi delegacije fudbalskog kluba Partizan, na čelu sa Predragom Mijatovićem.

(Beta)

