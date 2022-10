Džeko doneo pobedu Interu i oborio Mihajlovićev rekord

MILANO – Fudbaleri Intera pobedili su danas u gostima ekipu Sasuola sa 2:1 u utakmici devetog kola Serije A.

Oba gola za Inter postigao je Edin Džeko u 44. i 75. minutu. Jedini strelac za domaći tim bio je Davide Fratesi u 60. minutu.

Milanski klub je ovim trijumfom prekinuo niz od dva poraza u italijanskom prvenstvu.

Reprezentativac BiH je postao najstariji fudbaler u istoriji Serije A, koji je dao dva gola na jednoj utakmici (36 godina i 205 dana).

On je oborio rekord koji je od 2005. držao nekadašnji reprezentativac naše zemlje Siniša Mihajlović, kada je postigao dva pogotka protiv Rome.

Džeko je sa ova dva gola stigao do 101. pogotka u Seriji A. On je postao treći najstariji fudbaler, koji je stigao do sto golova i više golova u italijanskom prvenstvu.

Stariji od njega su bili Goran Pandev (37 godina i 267 dana) i Serhio Pelisije (37 godina i 243 dana).

Inter je trenutno sedmi na tabeli Serije A sa 15 bodova, dok je Sasuolo deveti sa tri boda manje.

Milanski klub će u narednom kolu dočekati Salernitanu, dok će Sasuolo gostovati Atalanti.

(Tanjug)

