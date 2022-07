Džordan Braun treće pojačanje Monaka u prelaznom roku

MONAKO – Američki košarkaš Džon Braun potpisao je trogodišnji ugovor sa Monakom, saopštio je danas francuski vicešampion.

Braun (30) je prošlu sezonu počeo u Uniksu, ali je zbog rata u Ukrajini napustio ruski klub. On je do potom do kraja sezone nastupao za Brešu.

„Imao sam ranije sastanak sa trenerom Monaka Sašom Obradovićem. Pristupačan je za razgovor. Još nisam upoznao njegovu trenersku stranu, ali znam da je ozblijan i strog“, rekao je Braun.

On je pre Uniksa i Breše igrao za Brindizi, Trevizo i Rimu.

Američki košarkaš je treće pojačanje Monaka u letnjem prelaznom roku posle Džordana Lojda i Elija Ekoba.

(Tanjug)

