Džudisti Crvene zvezde najbolji na prvenstvu Srbije

BEOGRAD – Džudisti Crvene zvezde potvrdili su da su neprikosnoveni na domaćoj sceni, pošto su bili najbolji na prvenstvu Srbije.

U voždovačkim Šumicama, u skladu sa svim propisanim merama u borbi protiv pandemije virusa kovid-19, u konurenciji 188 takmičara iz 38 klubova crveno-beli su osvojili četiri zlatne, četiri srebrne i dve bronzane medalje.

Na vicešampionskoj poziciji su takmičari Slavija iz Novog Sada (3-2-2) dok su treći „romantičari“ sa Stare Karaburme, džudisti ODŽK Beograda (3-0-3).

Posle odličnih rezultata na Grend slemu u Taškentu, zlatnom medaljom na prvenstvu Srbije očekivano se okitila mlada šampionka – rekorderka Andrea Stojadinov, članica Crvene zvezde.

„Na prvenstvu Srbije učestvuju najbolje takmičarke naše zemlje i uvek postoji šansa da dođe do nekog iznenađenja. Zadovoljna sam džudoom koji sam prikazala, kao i titulom prvaka Srbije koju sam osvojila. Posebno mi je drago što sam imala priliku da osvojim odličje za moju Zvezdu“, izjavila je Stojadinovljeva, a preneo Džudo savez Srbije.

Osvajači medalja: seniorke do 48kg: 1. Andrea Stojadinov (Crvena zvezda), 2.Nevena Milić (Kinezis), 3. Mina Pešić (Kinezis) i Ljubica Stojanović (Vinča), do 52kg: 1. Milica Nikolić (Crvena zvezda), 2.Nikolina Nišavić (Partizan), 3. Tamara Jovanović (ODŽK Beograd) i Sofija Nasković (Voždovac), do 57kg: 1. Marica Perišić (Borac), Jovana Rogić (Crvena zvezda), 3. Marta Mirkov (Voždovac) i Dunja Mirkov (Voždovac), do 63kg: 1.Anja Obradović (Crvena Zvezda) 2. Tea Tintor (Slavija), 3. Jelena Tasić (Slavija) i Hristina Simić (Slavija), do 70 kg: Ivana Jandrić (Borac), 2. Dunja Mladenović (Crvena Zvezda), 2. Đurđina Radmilović (Crvena zvezda), Milena Kuruzović (Novi Beograd), do 78kg: 1. Milica Cvijić (Slavija), 2.Jovana Stjepanović (Cement), 3. Jovana Ivanović (Mladost Carina), Ivana Gordić (Omladinac), preko +78kg: 1.Milica Žabić ( Slavija), Una Tuba (Borac), 3. Sara Zackalicki (Ruma) i Katarina Orlović (Ruma).

Seniori do 60kg: 1. Ivan Leđanski (Slavija), 2. Vukašin Gačić (Crvena zvezda), 3. Marko Lojaničić (Rakovica) i Nemanja Milić (Kinezis), do 66kg Denis Jurakić (ODŽK Beograd), 2.Strahinja Maleš (Slavija), 3. Aleksa Krstić (Kinezis) i Veljko Knežević (Cement), do 73kg: Đorđe Stanojević (Kinezis), 2. Filip Jovanović (Crvena zvezda), 3. Mateja Stošić (Crvena zvezda) i Velimir Kosović (Cement), do 81kg: 1. Jovan Niškanović (Crvena Zvezda), 2. Uroš Madžarević (Slovan Ruma), 3.Aleksandar Nerandžić (ODŽK Beograd), Vuk Elez (Kikinda), do 90kg: 1. Boško Borenović (Žandarmerija), 2. Mihailo Ćirić (Čukarički), 3. Darko Brašnjović ( ODŽK Beograd), Milan Mihajlović (Žandarmerija), do 100kg: Filip Đinović ( ODŽK Beograd), 2. Aleksandar Stojkov (Kinezis), 3. Aleksandar Ristić (Partizan BG), Boris Nemet (Proleter), preko 100kg: 1. Žarko Ćulum (ODŽK Beograd), 2. Vladimir Kostić (Cement), 3. Nikola Raičević (Slavija) i Vladimir Gajić (Borac).

(Tanjug)

