Egzum: Imamo poseban motiv kad igramo pred našim navijačima

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Dante Egzum izjavio je nakon utakmice sa Olimpijakosom da je najbitnije da su „crno-beli“ počeli redovno da pobeđuju kod kuće.

Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Olimpijakosa rezultatom 90:75 (27:22, 21:12, 12:18, 30:23) u meču 30. kola Evrolige.

“Verujemo u sebe kao tim. Na početku sezone izgubil smo neke mečeve koje nismo znali da zatvorimo. U međuvremenu smo to naučili, počeli više da verujemo u sebe, koristimo naše vrline. Najbitnije je da smo počeli da pobeđujemo redovno kod kuće i to je ključ. Kad igramo pred našim navijačima i to nam daje poseban motiv i želju da pobedimo. Znam da je za svakog protivnika veliki pritisak kada mora da izađe pred ovakvu publiku i igra. To moramo da iskoristimo najbolje što možemo. Ponovo je bilo spektakularno. Baš sam želeo da ostanem fokusiran na utakmicu, ali sam morao malo i da pogledam kako je sve to izgledalo. Prošli su me žmarci kada su navijači izvukli koreografiju, sjajno“, istakao je australijski plejmejker.

(Tanjug)

