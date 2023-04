Emanuel Peti: Mesi mora da napusti PSŽ na kraju sezone

PARIZ – Nekadašnji francuski reprezentativac Emanuel Peti izjavio je danas da bi argentinski fudbaler Lionel Mesi trebalo na kraju sezone da napusti Pari Sen Žermen, prenosi francuski RMC.

Mesi ima ugovor sa PSŽ-om do kraja sezone, a navijači pariskog kluba zviždali su Mesiju pre dva dana na meču francuskog prvenstva protiv Olimpika iz Liona (0:1).

„Čujem puno kritika koje kažu da Mesi šeta po terenu. Međutim, Mesi je dirigent orkestra, on upravlja saigračima. Zvižduci navijača, koji su upućeni Mesiju su uvreda za fudbal. On bi na kraju sezone trebalo da napusti PSŽ“, tvrdi Peti, koji je nekada igrao za Monako, Arsenal, Barselonu i Čelsi.

Peti je podsetio da je sa reprezentacijom Francuske osvojio Svetsko prvenstvo 1998. i evropski šampionat 2000.

„Problem PSŽ-a nisu igrači kao što su Mesi i Nejmar. Moraš da znaš kako da ih iskoristiš. Pogledajte Argentinu, koja je Mesija okružila ratnicima. Oni su bili spremni da umru i da daju svoju krv za Mesija. To me podsetilo na vreme kada sam u reprezentaciji igrao sa Zinedinom Zidanom. Nisam mogao da mu kažem da igra odbranu, već je to sam morao da čini kako bi mogao da upravlja orkestrom“, istakao je Peti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.