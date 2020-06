Emotivno pismo sina Mihaela Šumahera: „Koristio sam različita imena“ (foto)

Mihael Šumaher je 29. decembra 2013. godine teško nastradao na skijanju u francuskim Alpima. Od tog dana nije se pojavljivao u javnosti, a porodica skriva informacije o njegovom stanju.

„On je u najboljim mogućim rukama i dajemo sve od sebe kako bismo mu pomogli. Shvatite nas, sledimo njegove želje da njegovo zdravlje ostane tajna. Sve što je ljudski moguće kako bismo mu pomogli, mi radimo. Tako osetljivu temu, kao što je zdravlje, držimo u privatnosti jer on to želi“, rekla je Šumaherova supruga Korina koja je dosad javnosti otkrila jedino da se sedmostruki prvak Formule 1 ne može kretati.

Mihaelovim stopama u Formuli je krenuo njegov sin Mik. Vozi za Ferari u Formuli 2 i pohađa Ferarijevu akademiju. Mik je na stranici svog sponzora napisao otvoreno pismo u čijem se jednom delu dotaknuo slavnog oca.

„Jako rano sam shvatio da želim biti vozač Formule 1 i prvak. Uskočio sam u go-kart kada sam imao tri godine, a s osam sam već vozio takmičenja. Kada sam imao 11-12 godina, shvatio sam da se time želim profesionalno baviti.

Koristio sam različita imena kako bih se takmičio kako me ne bi gledali kao Šumaherovog sina. Iskreno, ne osećam pritisak koji moje ime nosi niti radim sve isto što je radio moj otac. Većina stresa dolazi zbog pritiska koji sam sebi postavljam kada razmišljam u čemu sam pogrešio i šta sam mogao da uradim bolje.

Ljudi znaju samo ono iz medija, iz naslova o mom ocu. To razumem jer ipak je on kad sam se ja rodio bio svetski prvak pet puta u nizu. To je neverovatno, znam. Međutim, ja svog oca nikad nisam gledao samo kao najboljeg vozača na svetu. Prvenstveno, on je moj otac koji me naučio puno lekcija. Jedna od njih je da ostanem svoj, da nikad ne letim previsoko ili da padam prenisko“, napisao je 21-godišnji Mik koji je prošlu sezonu završio na 12. mestu.

