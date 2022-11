Endi Mari: Želim da se vratim u svetski vrh

LONDON – Britanski teniser Endi Mari izjavio je da je nezadovoljan rezultatima u ovoj godini, pošto se trenutno nalazi na 46. mestu na listi najboljih igrača sveta, prenosi britanski „Standard“

Mari je početkom godine bio 135. igrač na ATP listi, a za 10 meseci napredovao je skoro 90 mesta.

„Prilično sam razočaran rezultatima u poslednjih nekoliko meseci. Imao sam zdravstvenih problema na poslednjih osam turnira. Mogu da se nosim sa tim da izgubim meč, jer je tenis težak sport i ponekad ne igrate dobro kako biste želeli, ali nema izgovora kada ste fizički nespremni“, rekao je Mari.

Britanac je ove sezone ostvario samo 26 pobeda uz čak 19 poraza.

„Poslednjih pet meseci nisam bio na željenom nivou igre. Moram to da promenim ako želim da se vratim u svetski vrh. Sada sam među prvih 50 na svetu. Za većinu tenisera to je dobar plasman, ali ne i za mene. Igrao sam dosta turnira od Vimbldona do kraja sezone. Moram do kraja godine dobro da se spremim da bih narednu sezonu odigrao na željenom nivou“, istakao je Mari, koji je u karijeri osvojio 46 trofeja.

Britanac je na prvom mestu ATP liste proveo 41 nedelju.

(Tanjug)

