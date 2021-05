Epilog skandala: Druga teniserka sveta se povukla sa Rolan Garosa

Japanska teniserka Naomi Osaka povukla se sa Grend slem turnira Rolan Garos. Druga igračica sveta odlučila se na ovakav korak nakon što je kažnjena sa 15.000 dolara, jer je odbila da prisustvuje konferencijama za medije.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn from the French Open https://t.co/1Du1PtWFPr

— Stuart Fraser (@stu_fraser) May 31, 2021