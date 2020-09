Falćineli: Mihajlović i Materaci me savetovali da dođem u CZ

BEOGRAD – Novi fudbaler Crvene zvezde Dijego Falćineli izjavio je da mu je Siniša Mihajlović savetovao da treba da prihvati ponudu crveno-belih.

rekao je da je Italijan bio velika želja trenera Dejana Stankovića.

„Igrao je za više klubova u Italiji, a dolazi nam iz Bolonje. Bio je velika želja Dejana Stankovića. Dobili smo odlične ocene od njegovog trenera Siniše Mihajlovića i zadovoljstvo nam je što će Falčineli u narednom periodu biti igrač Crvene zvezde. Želimo mu da ponovi svoju najbolju sezonu kada je igrao za Krotone u Seriji „A“ i kada je postigao 13 golova. Verujem da će u Crvenoj zvezdi bit ii bolj iod toga“, rekao je sportski direktor Mitar Mrkela na pomociji Falćinelija.

Italijanski napadač danas je zvanično predstavljen u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“ kao novi igrač beogradskog kluba, u kom je zadužio dres sa brojem 16.

„Veoma sam zadovoljan i počastvovan što sam dobio priliku da postanem deo velike i slavne porodice. Srećan sam i siguran da ce ova mogućnost da igram za Crvenu zvezdu i meni doneti najbolje stvari. Dočekan sam sa velikom toplinom i gostoljubivošcu, svi se trude da se što pre snađem ovde, ubeden sam da će mi ovde biti jako dobro. Svi ulažu veliki trud da se što pre prilagodim, pogotovo zbog jezika“, rekao je Falćineli.

On je otkrio i šta mu je trener Bolonje Siniša Mihajlović rekao o Crvenoj zvezdi.

„Mihajlović me odmah savetovao da prihvatim ovu ponudu. Lično nisam imao većih sumnji s obzirom na to da dobro poznajem dobro ekipu u koju sam došao i nadam se da ću u Zvezdi igrati mnoga takmičenja, kao i da će moja karijera ići uzlaznom putanjom. Isto tako me i Materaci savetovao da dođem u Zvezdu, tako da je to Stanković oberučke prihvatio. Jedine sumnje su bile private prirode, zbog moje porodice, tacnije moje ćerke, ali i to smo uspeli da rešimo veoma brzo.“

Prvi Italijan koji će nositi crveno-beli dres dobro se poznaje sa svojim kolegom Ričmondom Boaćijem.

„Sa Boaćijem sam bio cimer u Sasuolu, jako sam zadovoljan što ću imati nekog ovde koga poznajem od ranije. On je sjajan momak, ali i ceo tim. Dobio sam veliku podršku svih, upoznali su me sa gradom i pomogli da se smestim tako da sam imao sjajan doček.“

Falćineli nije krio da poznaje mnoge srpske sportiste, a podsetio se i na utakmicu Crvena zvezda – Sasuolo, kada se uverio u atmosferu na Marakani.

„U kontaktu sam sa mnogim srpskim sportistima, svi su pokušali da me uvere kako je Beograd lep i veliki grad i da ću u njemu uživati. Poznajem mnoge sportiste srpske nacionalnosti kao što su Rajković, Atanasijević i Mihajlović. Što se tiče mog dolaska sa Sasuolom ovde, osetili smo strah, jer je svima nama poznata snaga i slava Crvene zvezde. Kada sam izašao na stadion osetio sam veliku ljubav navijača koja je ovde pristuna, kao i veliku strast i emociju koju navijači imaju prema Crvenoj zvezdi“, rekao je Falćineli, koji je upitan i kada će biti spreman da istrči na teren.

„Odmah! Naravno, podsećam da sam prvenstvo u Italiji završio 14. avgusta i da sam dobio 20 dana odmora. Juče sam imao prvi trening sa Crvenom zvezdom i trenirao sam sam“, zaključio je Falćineli.

(Tanjug)

