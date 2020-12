Federer nahvalio Đokovića kao nikad do sad (foto)

Veliko pitanje je da li bi tenis bio ovoliko popularan da od Mastersa u Monte Karlu 2006. godine nije napravljen prvi od ukupno 50 koraka ka kreiranju nečega što će ostati upamćeno kao jedno od najvećih rivaliteta u istoriji belog sporta, a čiji glavni akteri su bili Novak Đoković i Rodžer Federer.

On this day in 🎾 history, Roger Federer (2003) & Novak Djokovic (2008) won the Tennis Masters Cup for the first time.

They have combined to win the year-end event 11x and counting. 🤯 pic.twitter.com/Ah8D7CJAtg

— US Open Tennis (@usopen) November 16, 2020