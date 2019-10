Federer nije mogao da zaustavi suze: Pobedio pa objavio da se povlači (video)

Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je deseti put ATP turnir u rodnom Bazelu pobedivši u finalu s 6:2, 6:2 Australijanca Aleksa de Minaura.

