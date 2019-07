Federer u finalu Vimbldona posle velike borbe protiv Nadala

Švajcarski teniser Rodžer Federer plasirao se večeras u finale Vimbldona, u Londonu, pošto je pobedio drugog igrača sveta, Španca Rafaela Nadala posle četiri seta, 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Treći teniser sveta pobedio je za tri sata i dva minuta i rekordni 12. put plasirao se u finale Vimbldona.

To je bio prvi meč Federera i Nadala na Vimbldonu od 2008. godine.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Federer dobio sa 7:3. Nadal je uzvratio u drugom setu, prepustio je protivniku samo jedan gem i izjednačio na 1:1. Federer je u četvrtom gemu trećeg seta oduzeo servis Nadalu, prednost brejka je sačuvao do kraja i ponovo je poveo u meču.

Švajcarac je dobro počeo četvrti set, napravio je brejk u trećem gemu i posle gema osvojenog na svoj servis poveo je sa 3:1. On je u devetom gemu imao dve meč lopte, ali je obe Nadal spasio i smanjio na 4:5. U 10. gemu Nadal je imao dobru šansu da izjednači, ali nije iskoristio brejk loptu.

Posle duge razmene udaraca, meč-loptu nije iskoristio Federer, ali je odmah posle toga as udarcem došao do četvrte meč-lopte. Nadal mu to nije dozvolio i izjednačio je, a Švajcarac je ubrzo izborio petu meč-loptu. Tu priliku nije propustio i posle velike borbe plasirao se u finale.

Federer će u finalu igrati protiv srpskog tenisera Novaka Djokovića koji je ranije danas, takodje posle četiri seta, pobedio Španca Roberta Bautistu Aguta.

Federer će igrati za rekordnu devetu titulu na trećem grend slem turniru u sezoni, a Djoković za petu titulu u svom šestom tamošnjem finalu.

Švajcarac ima 20 grend slem titula, a Djoković 15.

(Beta)