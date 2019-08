Federerovi roditelji iskreno: Bilo nas je sramota zbog Rodžerovog ponašanja

Robert Federer, otac slavnog Rodžera Federera, otkrio je u nadavnom intervjuu koliko se ponašanje njegovog sina tokom godina promenilo i kako je od lošeg momka postao jedan od najsmirenijih igrača na turnirima.

– Rodžer je imao određena očekivanja o tome kako želi da igra. A kada nije bilo po njegovom, postajao je veoma iznerviran. Nas (moju suprugu Linet i mene) ponekad je bilo vrlo sramota zbog toga, toliko puta smo ga sklanjali u stranu i govorili mu: ‘Rodžere, više neću ići sa tobom i neću da izigravam budalu pored terena dok ti imaš ispade’ – otkrio je otac osvajača 20 Grend slem titula.

Majka Linet je dodala da šta je rekla sinu tinejdžeru tokom njegovih izliva besa na terenu.

– Govorila sam mu:“Svojim lošim ponašanjem kao da protivniku govoriš: ‘Evo me, slobodno možeš da me pobediš'“.

I Rodžerov dugogodišnji trener Severin Luti otkrio je šta je to učinilo Švajcarca toliko velikim igračem kakav je danas.

– Najvažnije je da ostanete dosledni, pre svega sebi, a Rodžer je to postigao. To je vrlo važno i van terena, ali ako na terenu pokažete ono što zapravo niste, onda to ne funkcioniše. I cela slagalica se raspada.

Federer je u više navrata govorio o demonima sa kojima se borio na početku karijere i teškom prihvatanju poraza.

– Ranije sam plakao posle svakog izgubljenog meča. Sada više ne, osim nakon mečeva koji su bili vrlo izjednačeni. Istuširam se i posle toga mi je lakše – priznaje Švajcarac i otkriva da jednu stvar posebno ne voli u svojoj karijeri