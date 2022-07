Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobednik je današnje trke Formule jedan za Velike nagrade Mađarske, koja je vožena na stazi Hungaroring.

Aktuelni svetski šampion u F1 stigao je u Mađarskoj do 28. pobede u karijeri, a osmog trijumfa ove godine. On je startovao sa desete pozicije, ali je na kraju uspeo da dođe do nove pobede.

(Tanjug)

