Fetel očekuje dobru saradnju sa Leklerom

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je danas da očekuje da će u narednoj sezoni biti sve u redu na stazi izmedju njega i novog timskog kolege Šarla Leklera.

Fetel je četiri godine u Ferariju proveo pored Kimija Raikonena, sa kojim je imao dobar odnos van staze.

Raikonen će od sledeće godine voziti za Zauber, odakle je u Ferari došao 21-godišnji Lekler. On će uneti drugačiju dinamiku u ekipu i mogao bi da se bori sa Fetelom, koji je u poslednje četiri godine imao prednost u Ferariju u odnosu na Raikonena.

„Još ne poznajem dobro Šarla, ni on mene ne poznaje. Poznajemo se površno, on je dobro dete i ne očekujem da će biti nečeg pogrešnog na stazi. Bićemo rivali isto koliko smo Kimi i ja bili rivali. Pokušaćeš da budeš prvi, a to znači da ćeš pobediti sve ostale, uključujući i timskog kolegu“, rekao je Fetel za Autosport.

Četvorostruki svetski prvak dodao je da svi žele da vrate Ferari na pobedničke staze.

„U poredjenju sa mnom, on je u drugačijoj fazi karijere. Vreme će pokazati, ali iz onoga što znam i koliko ga poznajem, čini se da je dobar momak“, naveo je Fetel.

On se našalio, rekavši da je posle četiri godine „možda Raikonenu dosta svega“, ali je naglasio da će mu nedostajati Raikonenov mentalitet da „ne trpi gluposti“. Fetel je rekao da bi voleo da je Raikonen ostao u ekipi.

Obojica su na prošlonedeljnoj dodeli nagrada FIA rekli da će ostati prijatelji, iako više nisu u istom timu.

Lekler je po završetku sezone obavljao testove za Ferari u Abu Dabiju. On je rekao da će iskoristiti svaku priliku da napreduje, što uključuje i dobru saradnju sa Fetelom.

„Moram da nastavim da napredujem i koncentrišem se na oblasti u kojima sam i dalje slab. Pokušaću da naučim mnogo od svih u timu, kao i od mog klupskog kolege. Moram da se pripremim najbolje što mogu. Ne mogu da dočekam da sednem u bolid na prvom testiranju uoči nove sezone i u prvoj trci“, rekao je Lekler.

(Beta)