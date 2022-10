Fetel: Vreme je da se povučem, ništa ne traje zauvek

LONDON – Vozač Aston Martina Nemac Sebastijan Fetel potvrdio je da će se na kraju sezone povući iz šampionata Formule jedan.

Fetel je trenutno 11. u generalnom plasmanu vozača sa 32 boda.

Do kraja šampionata F1 ostale su još cetiri trke.

„Vreme je da odem. Ne znam da li bih isto odlučio da sam u nekoliko poslednjih godina bio kompetitivniji, da sam se borio za pobede. Nikada nećemo saznati, ali jasno je da nije isti osećaj kada prođeš kroz cilj kao prvi ili kao deseti“, rekao je Fetel za zvanični sajt Aston Martina.

Nemački vozač je od 2010. do 2013. osvojio četiri šampionske titule u F1 sa ekipom Red Bul, a u karijeri je ostvario 53 pobede. Fetel tvrdi da se neće dugo pamtiti njegove zasluge u šampionatu F1.

„Britanija sada ima kralja Čarlsa. On je treći monarh pod tim imenom. Da li se iko seća prethodna dva? Verovatno ne. Postoje granice. Uskoro ćemo doći do trenutka kada će me svi zaboraviti. To je jednostavno tako. Ništa ne traje zauvek“, zaključio je Fetel.

Nemac je debitovao u F1 2007. za ekipu Zaubera, a potom je vozio za Toro Roso, Red Bul, Ferari i Aston Martin.

Naredna trka u šampionatu F1 biće vožena 23. oktobra za Veliku nagradu SAD na stazi u Ostinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.