Filipović: Nemamo pravo da se pozivamo na umor

BEOGRAD – Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović izjavio je, pred završni turnir Svetske lige u Beogradu, da ekipa nema pravo da se poziva na umor, kao i da se nada podršci navijača.

Finalni turnir Svetske lige biće održan od 18. do 23. juna na otvorenom baženu na Tašmajdanu, a osvajač turnira dobija vizu za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

„Cilj je svima jasan, a koliko smo spremni videćemo u utorak. Mislim da je prilika da se beogradska publika vrati na bazen i izrazio bih lično zadovoljstvo što se vaterpolo reprezentacija vratila na Taš. Ovo mesto budi mnogo lepih uspomena, ali od uspomena se ne živi. Probaćemo da ih evociramo u narednoj nedelji“, rekao je Filipović Tanjugu.

Završni turnir Svetske lige dolazi posle naporne klupske sezone, a Filipović ističe da nemaju pravo da se pozivaju na umor.

„Bilo ko od ovih momaka koji se odazvao pozivu selektora Savića, odazvao se pozivu reprezentacije.U reprezentaciji, na sreću ili nažalost, nemamo ni želju ni prava da se pozivamo na umor. Stanje je takvo kakvo jeste, nismo usamljeni u svemu ovome. Ne treba da se pozivamo na umor i trenutnu fizičku spremu, jer to na kraju krajeva neće presuduti pobednika. Bitna je želja i da sebe damo od prve do poslednje utakmice“, kaže Filipović.

Srbija grupnu fazu počine protiv Australije, a igraće još protiv Hrvatske i Kazahstana.

„Da bismo osvojili, mislim da je formula laka. Treba da pobedimo od prve do poslednje utakmice i nema šta da brinemo. Grupa je takva kakva je. Možda će to biti i dobro. Odigraćemo dve jake utakmice do nokaut faze, gde nema popravnog. Ličnog sam mišljenja da je to dobra grupa. Ne treba da gledamo unapred, da preskačemo utakmice već da spremamo jednu po jednu. Siguran sam da podrška sa tribina neće izostati, pogotovo što znamo koliko nam je Svetska liga bitna zbog olimpijske vize“, zaključio je Filipović.

