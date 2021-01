Filipovski: Ako smo od pravog materijala – odreagovaćemo

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Saša Filipovski, nakon poraza u ABA ligi od Borca u Čačku, a pred prvi meč Top 16 faze Evrokupa protiv Trenta, rekao je da očekuje reakciju tima u napadu i odbrani.

Crno-beli sutra od 20.30 u hali Hali sportova „Ranko Žeravica“ u prvom kolu novoformirane grupe dočekuju italijanski Trento.

„Ako smo od pravog materijala, odreagovaćemo. Očekujem reakciju u odbrani, očekujem reakciju u napadu. Nema šta da se krije, to što smo izgubili od Borca nije dobro. Da li imamo izgovor? Nemamo izgovor! Ali ne možemo živeti u prošlosti. Imali smo sastanke, gledali utakmicu, detalj po detalj, radili na fundamentima igre na kojim smo pali u odbrani i napadu. Hteli, ne hteli, moramo da okrenemo novi list i da se fokusiramo jer igramo sa Trentom“, rekao je Filipovski za klupski sajt.

„Oni su ekipa koja igra brzo, imaju iskusne, pokretljive igrače na pozicijama 4 i 5, odlične šutere…Jesu nezgodna ekipa, ali spremamo se za njih maksimalno i očekujem da ćemo odigrati na visokom nivou sa velikom borbenošću 40 minuta i da ćemo pokazati ono šta radimo u sali“, poručio je Filipovski.

Kapiten crno-belih Novica Veličković kaže da ne smeju da dozvole brejk na startu Top 16 faze.

„Krećemo u novu fazu koja se igra praktično od nule. U ovom trenutku, s obzirom na sve okolnosti, to nam možda i više odgovara jer se u najvećoj meri broji samo ono što dolazi. Imamo ispred sebe nezgodnog protivnika, ekipu koja ove sezone igra veoma dobro i koja će učiniti sve da već u prvom kolu uzme brejk. Mi to ne smemo da im dozvolimo. Ali, da bismo došli do pobede moramo da odigramo mnogo bolje nego u Čačku, borbeno i pametno u oba pravca“, istakao je Veličković.

(Tanjug)

