Filipovski: Neću ništa da obećavam, moja filozofija je korak po korak

Novi trener košarkaša Partizana Sašo Filipovski rekao je danas da je njegova filozofija da ide korak po korak, da veruje u rad i istakao da tim ima potencijal i da se trenutno ne razmišlja o promeni igračkog kadra.

„Zahvaljujem na šansi da mogu da vodim Partizan. Nisam puno razmišljao. Znam da situacija nije laka sa kovidom ni u Srbiji, kao i u Sloveniji, i u sportu, ali sam došao da dam svoj maksimum. Daću sve od sebe da se korak po korak posvetim igračima i ekipi i da napredujemo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu“, rekao je Filipovski na predstavljanju u Beogradu.

Filipovski će na klupi Partizana zameniti Vlada Šćepanovića sa kojim je, posle serije loših, raskinut ugovor.

Slovenački trener je potpisao ugovor do kraja sezone, s tim da postoji dogovor i za narednu sezonu ako to žele obe strane.

Filipovski je u karijeri saradjivao sa nekadašnjim trenerom Partizana Duškom Vuješevićem, pa je je novinare zanimalo da se čuo sa njim.

„Sa Duškom se nisam čuo. Imamo dobar odnos, ali hteo sam da preuzmem odgovornost na sebe. Svaki čovek ima svoje mišljenje i najvažnija je lična odluka. Nisam puno razmišljao, znam da je ovo je zemlja sporta i košarke, znam da je Partizan veliki klub. Volim košarku i prihvatio sam tu ponudu“, rekao je Filipovski.

On je naveo da igrači na treningu daju maksimum i istakao da se za sada ne planiraju nikakve promene u igračkom kadru. „Imamo to što imamo i za sada ne planiramo nikakve promene“, rekao je on.

„Radimo na tome da oni upoznaju moj sistem rada, očekivanja i zahteve, a ja njihove potencijale i kvalutet. Ne možemo u ovom trenutku da koristimo njihov potencijal nego kvalitet, pa tako i postavljamo igru. Posle ćemo raditi promene i na osnovu svakog koraka i svake utakmice“, dodao je Filipovski.

Filipovski će već sutra debitovati, na utakmici protiv Zadra u ABA ligi.

„Iskreno, mi se prvenstvo bavimo sobom. Danas ćemo se na treningu posvetiti Zadru… Zadar je uvek imao dobre šutere za tri poena, igraju brzu, tranzicionu košarku, dosta pik en rola, moramo da odigramo dobru odbranu, da zatvaramo šuteve i da skaćemo u oba smera. Poštujemo Zadar, ali mi se trenutno bavimo sobom i svojom igrom“, rekao je Filipovski.

Upitan o konkurenciji u ABA ligi i njegovim ciljevima, Filipovski je rekao da je njegova filozofija da ide korak po korak.

„Sada je važan sledeći korak, a to je prvi trening i prva utakmica. Verujem u rad, verujem u filozofiju korak po korak. Od igrača očekujem da napredujemo. Ako si pripremljen i daš sve u ovom trenutku, ne plašiš se budućnosti. Neću ništa da obećavam, onaj ko obećava uvek je dužan. Više me interesuje kako ćemo da radimo i da dižemo individualne i timske kvalitete“, rekao je Filipovski.

Novinare je zanimalo da li se plaši pritiska navijača, bez obzira što nisu u hali, jer oni očekuju rezultate odmah.

„Ja se držim svoje filozofije, tako sam uvek radio, tako ću i da radim. Ne mogu da utičen na druge ljude, samo na sebe. Poštujem očekivanja, ali verujem da su navijači Partizana mudri i pametni, da znaju da su naš šesti igrač, da je situacija sa kovidom teška, a pogotovo znaju košarku. Moje je da radim i verujem da će navijači prepoznati taj trud i rad na terenu“, rekao je on.

„Ne bojim se izazova, volim da radim i daću sve od sebe“, istakao je novi trener Partizana.

(Beta)

