Finale Mundijala: Francuska – Hrvatska, 2:1, poluvreme

Tok meča:

Hrvatska u prvom poluvremenu daleko bolji rival, Francuzi neubedljivi, ali Francuska vodi 2:1 na kraju prvog poluvremena.

43. minut – „Vatreni“ ne posustaju. Posle još jednog prekida lopta se odbila do Lovrena, koji je pucao, ali je pogodio Pogbu i dobio samo korner.

41. minut – Drugi žuti karton za „trikolore“ – Lukas Ernandez.

40. minut – ŠANSA za HRVATSKU! Strinić je centrirao, a Rebić nije dobro zahvatio loptu iako je imao otvoren šut.

38. minut – Grizman iz penala dovodi Francuze u vodstvo.

35. minut – Francuzi traže penal na igranje rukom. Sudija konsultuje VAR. Penal za Francusku na osnovu video analize. Lopta je pogodila u ruku Perišića.

28. minut – GOOOLLLL – 1:1 – IZJEDNAČIO JE PERIŠIĆ! Modrić je izveo prekid, lopta se „šetala“ od glave do glave po kaznenom prostoru, na kraju ju je Vida spustio Perišiću, on je namestio na „levicu“ i sa 15-ak metara poslao u mrežu.

27. minut – Žuti karton za Kante zbog prekršaja nad Perišićem.

24. minut – Hrvatska pritiska… Sada je Rebić centrirao, a Rakitić uhvatio volej – neprecizno.

21. minut – Modrić je na drugoj strani izveo prekid, a Vida neprecizno šutirao glavom.

18. minut – GOOOLLLL – 1:0 ZA FRANCUSKU! AUTOGOL MANDŽUKIĆA!

17. minut – Prvi put da Francuzi kako-tako prete. Mbape je probio po desnom krilu, ušao u kazneni prostor, poslao loptu pred gol, ali tu nije bilo nijednog njegovog saigrača.

15. minut – Perišić je probio po levom krilu, ali je od centaršuta dobio samo aut.

11. minut – Duga lopta na Perišića, koji se našao pred Lorisom, ali nije dobro primio loptu, pa mu je ona pobegla u gol-aut.

3. minut – Prvo uzbuđenje! Perišić je ukrao loptu Pavaru, sjurio se ka kaznenom prostoru, ali je Umtiti intervenisao.

1. minut – Sudija Nestor Pitana dao je znak da utakmica na stadionu „Lužnjiki“ počne.

Reprezentacije Francuske i Hrvatske igraju na stadionu “Lužnjiki” u Moskvi finale Svetskog prvenstva.

Sastavi timova:

FRANCUSKA: Loris – Pavar, Varan, Umtiti, Ernandez – Kante, Pogba – Mbape, Grizman, Matuidi – Žiru.

HRVATSKA: Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Brozović, Modrić, Rakitić – Rebić, Mandžukić, Perišić.

Sudija: Nestor Pitana (Argentina)

