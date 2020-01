FK Čukarički: Trojica produžili ugovore, pojačanje iz Belgije

BEOGRAD – Fudbalski klub Čukarički produžio je ugovore sa trojicom prvotimaca – Darkom Puškarićem, Miladinom Stevanovićem i Milutinom Vidosavljevićem.

Kako se navodi, najstariji član prvog tima Puškarić potpisao je novi ugovor do leta 2021. godine, Stevanović je vernost Brđanima produžio do leta 2022, a Vidosavljević do 2023. godine.

Istovremeno, klub je doveo prvo „zimsko“ pojačanje, pošto je iz belgijskog Mehelena stigao Milan Savić. Ovaj vezni fudbaler rođen je u Bijeljini, prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, a potpisao je ugovor do leta 2023. godine.

(Tanjug)