Francuskinje ovog puta bolje, košarkašice Srbije bez bronze

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela danas da osvoji bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, pošto je u meču za treće mesto izgubila od Francuske sa 76:91 (23:19, 17:24, 16:24, 20:24).

U reprizi finala Evropskog prvenstva, košarkašice Srbije nisu odbranile bronzu osvojenu pre pet godina u Rio de Žaneiru kada su meču za treće mesto pobedile upravo Francusku.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Ivon Anderson sa 24 poena, dok je Jelena Bruks u svom poslednjem meču za nacionalni tim postigla 14 poena. Sonja Vasić i Nevena Jovanović su postigle do devet poena, dok su Ana Dabović i Tina Krajišnik utakmicu završile sa po sedam poena.

Francusku su do pobede vodile Gabi Vilijams sa 17 i Eden Mijem sa 16 poena, 14 je ubacila Sadrin Gruda, dok su po deset postigle Aleksija Šartero, Marin Johanes i Aliks Duše.

Francuskinje su na početku meča imale prednost, ali ih je Srbija pratila i nije im dozvolila da se rezultatski „odlepe“. Pri rezultatu 10:14, Jovanović je započela seriju Srbije a završila je Anderson za prednost od 19:14.

Šartero je trojkom prekinula seriju Srbije, koja je na prvi odmor otišla sa četiri poena prednosti – 23:19.

Predvodjena Grudom, Francuska je u drugoj deonici iskoristila nekoliko „praznih“ minuta Srbije, preokrenula je rezultat i čuvala tu prednost sve do finiša tog dela igre kada je Anderson sa četiri vezana poena izjednačila na 38:38.

Francuskinje su na veliki odmor otišle sa tri poena viška na svom kontu (40:43), ali su trojkama Vilijams i Mijem na početku treće četvrtine stigle do sedam poena prednosti (42:49).

Bruks je održavala Srbiju u igri u tim momentima, ali je Francuska posle trojke Vukosavljević i poena Fotu stigla do plus devet (51:60), a trojkom Šartero i do prve dvocifrene prednosti na utakmici – 52:63.

Košarkašice Francuske su na poslednji odmor otišle sa 11 poena prednosti, da bi sa dve vezane trojke Duše i trojkom Vilijams otišle na velikih 59:76. Srbija je nakon toga serijom 12:0 prišla na 71:78, ali nije imala snage za potpuni preokret.

U meču za zlato sutra će se sastati reprezentacije SAD i Japana.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.