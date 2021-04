Francuz posle pobede psovao Crnogorca – na srpskom (video)

Košarkaš Monaka Matias Lesor nije slavio pobedu protiv Budućnosti (90:87) i plasman u polufinale Evro kupa već se odlučio da tokom intervjua za francuske medije napadne nekoga iz crnogorske ekipe. I to na srpskom jeziku!

– P*ši ku*ac! Ma je*em ti mater, pričaj srpski majmune! Šta je bilo – rekao je pre no što je krenuo prema košarkašu Budućnosti.

Novinarka je probala da ga umiri, ali nije išlo. Još se ne zna okidač ovog ispada Francuza, koji se kasnije oglasio u šaljivom tonu na Twiteru.

– Prve reči koje vas nauče u Srbiji su psovke.

First words they teach you in Serbia is how to curse 😂😂😂😂😂!

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) March 31, 2021