Fudbalari Srbije večeras protiv Slovenije u Ligi nacija

BEOGRAD – Fudbalari Srbije, u utakmicu drugog kola Grupe 4 B Lige nacija, večeras u Beogradu igraju protiv Slovenije.

U duel na stadionu „Rajko Mitić“, koji je zakazan za 20.45 časova, Srbija i Slovenija ulaze posle neuspeha u prvom kolu.

„Orlovi“ su poraženi u Beogradu od Norveške (0:1), dok su Slovenci u Ljubljani izgubili od Švedske (0:2).

„Posle lošeg starta tražite mogućnost da se povrati samopouzdanje, a to donosi samo pobeda. Jedna od opcija je i da igramo sa dva klasična napadača. Videćemo kako će igrači reagovati. Uigravali smo formaciju i sa jednim i sa dva napadača. Želimo pobedu uz svo poštovanje prema Sloveniji“, rekao je selektor Dragan Stojković na konferenciji za medije u Sportskom centru FS S u Staroj Pazovi.

Selektor naših fudbalera istakao je da ima razumevanja za umor igrača posle naporne sezone u klubovima.

„Model igre u drugom poluvremenu protiv Norveške bismo morali da pokažemo protiv Slovenije. Na igračima je da pronađu motiv i poslednji atom snage, da daju sve od sebe. Slovenija zna da igra, to moramo ozbiljno da shvatimo. Ovaj period moramo da prihvatimo i ovakav program sa četiri utakmice u 10 dana. Igrači nisu na stopostotnom nivou fizički. Pokušaćemo da osvežimo tim, pokušaćemo sa novim imenima da dođemo do dobrog rezultata, a to je pobeda“, izjavio je Piksi.

Od raspada SFRJ naša fudbalska selekcija nikad nije pobedila Sloveniju.

Stojković se podsetio duela na Evropskom prvenstvu 2000. godine, na kom je i sam bio akter, u kom je Jugoslavija stigla prednost Slovenaca od 3:0 i došla do remija – 3:3.

„Ta utakmica protiv Slovenije na Evropskom prvenstvu 2000. godine bila je jedna od najlepših i najzanimljivijih. Podatak da nismo nikad pobedili Sloveniju je takav kakav je, ali sve se menja. Igramo na našem stadionu i bitno nam je da upišemo tri boda. Tradicije i postoje da bi se rušile“, istakao je selektor „Orlova“.

Stojković se osvrnuo na slabu posetu na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Norveške i istakao da poštuje svakog navijača koji dolazi da bodri nacionalni tim.

„Da je jedan čovek došao na stadion, ja bih mu se zahvalio na podršci. Kad vidite te neke slike iz Glazgova, Budimpešte, Kopenhagena, Osijeka, osećate se pomalo prazno. Ne možemo mi da teramo ljude, da dođe 45 hiljada. Koliko god da ih dođe, moramo da ih poštujemo i da damo sve od sebe. Voleli bismo da je stadion pun i da imamo vetar u leđa, ali dobro. Svako ima pravo izbora. Na nama je da se borimo, da trčimo, da izgaramo da se žrtvujemo i verujemo da će to neko nagraditi“, izjavio je Stojković.

Reprezentativac Srbije i novi fudbaler Benfike Mihailo Ristić poručio je da poraz od Norveške u prvom kolu nije ostavio traga na ekipi.

„Poraz nije uticao na ekipu i na naš timski duh. Fokus je sada na Sloveniji. Ako budemo na 100 odsto mogućnosti, ne verujem da će biti problema. Ja sam ovde u službi reprezentacije. Igramo odličan fudbal, lep za oko i koji je napadački“, rekao je Ristić.

Posle današnjeg meča protiv Slovenije, fudbaleri Srbije gostovaće u Švedskoj 9. juna, a zatim u Sloveniji 12. juna.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.