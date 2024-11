Fudbaler Arsenala Ben Vajt van terena nekoliko meseci

Fudbaler Arsenala Ben Vajt odsustvovaće sa terena nekoliko meseci zbog operacije kolena.

„Ben Vajt će nažalost biti odsutan mesecima“, naveo je danas trener Arsenala Mikel Arteta na konferenciji za novinare uoči utakmice 12. kola Premijer lige protiv Notingem Foresta.

Arteta je dodao da su u pitanju „različiti tipovi problema“, i da „nikada nije ista stvar“.

Vajt je propustio pet utakmica Arsenala ove sezone zbog ponovljenih problema sa povredama, ali je ipak odigrao svih 90 minuta u poslednje dve utakmice svog kluba pre novembarske pauze, protiv Intera i Čelsija.

„Morali smo da donesemo odluku jer se situacija nije popravila poslednjih nedelja. Znamo da će Ben uraditi sve što je do njega, ali došli smo do tačke kada smo morali da zaštitimo igrača. Odlučili smo da treba da se operiše, pristao je i to će ga sprečiti da igra nekoliko meseci. Moramo da vidimo kako će reagovati posle operacije. Ne očekujem da će trajati šest meseci, ali ne mogu da kažem koliko će tačno trajati“, dodao je Arteta.

Vajt (27) je u Arsenal došao iz Brajtona 2021. godine, u transferu vrednom 50 miliona funti, i od tad je odigrao 146 utakmica za klub iz Londona.

Arteta je rekao da je oduševljen što je video Bukaja Saku, Deklana Rajsa i Rikarda Kalafijorija na treninzima, dok je defanzivac Takehiro Tomijasu i dalje povređen.

Arsenal je čevrti na tabeli Premijer lige sa 19 bodova, devet manje od prvoplasiranog Liverpula.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com