Fudbaler Crvene zvezde Veljko Nikolić produžio ugovor sa crveno-belima do juna 2025.

Fudbaler Crvene zvezde Veljko Nikolić produžio je danas ugovor sa „crveno-belima“ do juna 2025. godine, saopštio je beogradski klub.

„On je veliki talenat, koji još nije iskazao pun potencijal. Kuburio je sa povredama u poslednje vreme, čak je i skoro celu jednu sezonu propustio zbog toga, ali sada je na putu povratka. Trenira, radi i trebaće mu vreme da dođe do pune forme, ali ugovor koji potpisuje je znak da Crvena zvezda računa na njega. Verujem u njegove kvalitete i u lepu budućnost talentovanog igrača, te se nadam da će Veljko u narednom periodu pokazati svoj pun potencijal. Od njega se očekuje, svi treneri i ljudi koji prate fudbal, vide o kakvom je talentu reč. Očekujem da kada se dobro spremi, a na pravom je putu, da će u kontinuitetu pokazivati svoj kvalitet. Veljko je dete kluba, sa 16 godina je došao u Zvezdu, igrao je za kadete, omladince, pa se i kalio u Grafičaru, uz to ima veliki broj utakmica u prvom timu Crvene zvezde. Znači on Zvezdi, a Zvezda veruje u njega“, rekao je Mrkela za zvanični sajt kluba.

(Tanjug)

