Fudbaler Milana hvali Ibrahimovića: On mi je kao otac

MILANO – Fudbaler Milana Brahim Dijaz tvrdi da poštuje Zlatana Ibrahimovića kao svog oca, prenosi španski sportski list „Marka“.

„Zlatan je godište mog oca, ali on još uvek pravi razliku na terenu. Vrhunski je igrač, harizmatičan je i voli da pobeđuje. Svaki trening odradi sa punom pažnjom, a to se prenosi i na druge igrače. On mi na terenu olakšava, jer znam da moram da mu dodam loptu, jer se u suprotnom naljuti na mene“, rekao je Dijaz.

Španski fudbaler je ove sezone odigrao 40 mečeva za Milan, a postigao je četiri gola i imao je tri asistencije.

Ibrahimović (40) se trenutno oporavlja od operacije kolena, a na teren bi mogao da se vrati početkom naredne godine.

(Tanjug)

