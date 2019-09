Fudbaler odbio zamenu, saigrač ga bukvalno izneo sa terena (video)

Na utakmici devetog kola ruskog prvenstva između Zenita i Arsenala Tule viđena je jenda bizarna situacija. Domaći fudbaleri su na kraju odneli pobedu, rezultatom 3:1, a iranski napadač Serdar Azmoun u 22. minutu skrivio je penal.

Sardar Azmoun did not want to come off the pitch when subbed today – teammate Artem Dzyuba stepped in to stop him getting in any trouble and give him a helping hand! @fczenit_en 😂 pic.twitter.com/jgY0Oha8yn

— Russian Football News (@RusFootballNews) September 13, 2019